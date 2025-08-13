Zaloguj się lub Zarejestruj

Zgadnijcie kto wrócił? Najpopularniejszy menadżer piłkarski otrzyma nową odsłonę

Radosław Krajewski
2025/08/13 16:10
0
0

Jest pierwszy zwiastun.

Sports Interactive powraca z nową zapowiedzią po burzliwym okresie w historii serii Football Manager. Po tym, jak anulowano długo oczekiwaną odsłonę Football Manager 25, studio postanowiło skupić się na kolejnej części i w środę zaprezentowało pierwsze materiały z Football Manager 26.

Football Manager 26

Football Manager 26 zapowiedziany!

W krótkim zwiastunie gracze mogli zobaczyć fragment „ulepszonego doświadczenia dnia meczowego”, które ma być jednym z kluczowych elementów nadchodzącej gry. Według twórców jest to jedynie „przedsmak tego, czego można się spodziewać” po przejściu serii na nowy silnik Unity. Na końcu zwiastuna pojawiła się informacja, że „pierwsze spojrzenie na dzień meczowy” zostanie ujawnione wkrótce.

Football Manager 26 obiecuje zabrać graczy w podróż, w której ukształtują swoje piłkarskie przeznaczenie, oferując najbardziej immersyjne i wizualnie dopracowane doświadczenie w historii serii.

Wszystkie możliwości opowiadania piłkarskich historii zostały na nowo zdefiniowane, a gracze znajdą się jeszcze bliżej serca futbolu. Wczesny fragment podniesionego doświadczenia dnia meczowego, ukazany przez pryzmat oficjalnej licencji Premier League, to tylko przedsmak tego, co nadejdzie po przejściu na silnik Unity. To dopiero początek, więc warto czekać na kolejne aktualizacje – przekazało Sports Interactive.

GramTV przedstawia:

Zmiana technologiczna na silnik Unity była procesem długim i niełatwym. W przypadku anulowanego Football Manager 25 przejście to wiązało się z wielokrotnymi opóźnieniami, problemami produkcyjnymi i rosnącymi oczekiwaniami społeczności. Ostatecznie podjęto decyzję o wstrzymaniu premiery i przeniesieniu zasobów na rozwój Football Manager 26, który ma w pełni wykorzystać potencjał nowego środowiska.

Dzięki Unity twórcy zapowiadają znaczący skok jakościowy zarówno w warstwie wizualnej, jak i w prezentacji meczów. Ulepszona oprawa graficzna, bardziej realistyczna fizyka piłki, rozbudowane animacje zawodników i bogatsze reakcje kibiców mają sprawić, że każdy mecz będzie przypominał transmisję telewizyjną. Sports Interactive podkreśla, że to dopiero początek zmian, a kolejne nowości będą ujawniane w nadchodzących tygodniach.

Źródło:https://insider-gaming.com/football-manager-26-news-teased-for-upcoming-game/

Tagi:

News
zwiastun
zapowiedź
Sports Interactive
piłka nożna
gra sportowa
Football Manager
menadżer piłkarski
Football Manager 26
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112