Zgadnijcie kto wrócił? Najpopularniejszy menadżer piłkarski otrzyma nową odsłonę

Sports Interactive powraca z nową zapowiedzią po burzliwym okresie w historii serii Football Manager. Po tym, jak anulowano długo oczekiwaną odsłonę Football Manager 25, studio postanowiło skupić się na kolejnej części i w środę zaprezentowało pierwsze materiały z Football Manager 26.

Football Manager 26 zapowiedziany!

W krótkim zwiastunie gracze mogli zobaczyć fragment „ulepszonego doświadczenia dnia meczowego”, które ma być jednym z kluczowych elementów nadchodzącej gry. Według twórców jest to jedynie „przedsmak tego, czego można się spodziewać” po przejściu serii na nowy silnik Unity. Na końcu zwiastuna pojawiła się informacja, że „pierwsze spojrzenie na dzień meczowy” zostanie ujawnione wkrótce.