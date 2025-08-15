EA Sports FC 26 ujawnia listę ikon. Zlatan Ibrahimović i Alex Morgan wśród gwiazd

Na start dostępnych będzie 13 ikon w trybie Football Ultimate Team, a część z nich posłużyła jako inspiracja do nowych archetypów w trybie Clubs. Target Archetype powstał na bazie Zlatana Ibrahimovicia, Finisher oparto na Alex Morgan, Shot Stopper na Oliverze Kahnie, Creator na Andrésie Ineście, a Maestro na Tonim Kroosie.

EA Sports opublikowało zwiastun prezentujący tegoroczny skład ikon w EA Sports FC 26. Materiał wideo przedstawia zawodników na tle komentarzy fanów, a wśród wyróżnionych gwiazd znaleźli się m.in. Zlatan Ibrahimović, Alex Morgan, Toni Kroos, Giorgio Chiellini, Francesco Totti, Marcelo czy Oliver Kahn.

Właściciele edycji Ultimate, którzy zamówią grę przed 26 sierpnia, otrzymają tzw. Debut Icon, dostępną od momentu uruchomienia wczesnego dostępu. W listopadzie pojawią się także Champion Icons – ulepszone wersje Debut Icon.

Debut Icons mają zapewnić przewagę na starcie rozgrywek, oferując unikalne statystyki i animacje charakterystyczne dla danej legendy. Dzięki temu już od pierwszych meczów będzie można korzystać z umiejętności inspirowanych najlepszymi piłkarzami w historii, zanim na serwery trafią ulepszone wersje Champion Icons.

EA Sports FC 26 zadebiutuje 26 września na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Twórcy zapowiadają usprawnienia w trybie Ultimate Team oraz odświeżoną wersję Clubs.