EA Sports FC 26 ujawnia listę ikon. Zlatan Ibrahimović i Alex Morgan wśród gwiazd

Nowy zwiastun pokazuje 13 legend piłki nożnej dostępnych od premiery gry.
EA Sports opublikowało zwiastun prezentujący tegoroczny skład ikon w EA Sports FC 26. Materiał wideo przedstawia zawodników na tle komentarzy fanów, a wśród wyróżnionych gwiazd znaleźli się m.in. Zlatan Ibrahimović, Alex Morgan, Toni Kroos, Giorgio Chiellini, Francesco Totti, Marcelo czy Oliver Kahn.
EA Sports FC 26 – pełna lista ikon i nowe archetypy
Na start dostępnych będzie 13 ikon w trybie Football Ultimate Team, a część z nich posłużyła jako inspiracja do nowych archetypów w trybie Clubs. Target Archetype powstał na bazie Zlatana Ibrahimovicia, Finisher oparto na Alex Morgan, Shot Stopper na Oliverze Kahnie, Creator na Andrésie Ineście, a Maestro na Tonim Kroosie.
Właściciele edycji Ultimate, którzy zamówią grę przed 26 sierpnia, otrzymają tzw. Debut Icon, dostępną od momentu uruchomienia wczesnego dostępu. W listopadzie pojawią się także Champion Icons – ulepszone wersje Debut Icon.
GramTV przedstawia:
Debut Icons mają zapewnić przewagę na starcie rozgrywek, oferując unikalne statystyki i animacje charakterystyczne dla danej legendy. Dzięki temu już od pierwszych meczów będzie można korzystać z umiejętności inspirowanych najlepszymi piłkarzami w historii, zanim na serwery trafią ulepszone wersje Champion Icons.
EA Sports FC 26 zadebiutuje 26 września na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Twórcy zapowiadają usprawnienia w trybie Ultimate Team oraz odświeżoną wersję Clubs.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!