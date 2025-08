Beta EA FC 26? Nie tylko, gracze odblokowali wszystkie tryby gry przez błąd twórców

W becie EA FC 26 doszło do nieoczekiwanego błędu, który pozwala graczom uzyskać dostęp do wszystkich trybów gry – w tym do Ultimate Team – bez względu na początkowe ograniczenia. Informacje o exploicie rozprzestrzeniają się błyskawicznie wśród społeczności testujących nową odsłonę piłkarskiej serii EA Sports.

EA FC 26 – b łąd odblokowuje wszystkie tryby

Każdy, kto brał udział w betach gier EA Sports FC lub wcześniej FIFA, zna ten schemat: gracz otrzymuje dostęp tylko do jednego trybu, np. Pro Clubs albo Ultimate Team, i testuje wyłącznie tę zawartość. Teraz jednak odkryto sposób, by obejść to ograniczenie – wystarczy skorzystać z Premium Pass i wykonać prostą sekwencję działań.

Wczytywanie ramki mediów.