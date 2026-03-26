Dzisiaj swoją premierę ma Screamer. Produkcja zbiera bardzo dobre recenzje

Dzisiaj swoją oficjalną premierę ma Screamer, czyli jedna z najbardziej wyczekiwanych i jednocześnie najświeższych gier arcade ostatnich lat. Produkcja studia Milestone trafiła na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Możecie przeczytać naszą recenzję, która dogłębnie tłumaczy czym wyróżnia się Screamer na tle innych wyścigów.

Screamer debiutuje na rynku

Nowy Screamer nie jest ani remasterem, ani remake’iem. To raczej pełnoprawny reboot kultowej serii z lat 90., która po ponad dwóch dekadach wraca w zupełnie nowej formie. Oryginał z 1995 roku był jednym z przedstawicieli klasycznych wyścigów arcade, inspirowanych takimi tytułami jak Ridge Racer czy Need for Speed. Tym razem twórcy postawili na odważne połączenie klasycznej zręcznościowej jazdy z nowoczesnymi rozwiązaniami. Nowy Screamer wyróżnia się przede wszystkim stylistyką inspirowaną anime i cyberpunkiem, rozbudowaną warstwą fabularną, systemem walki między pojazdami oraz unikalnym modelem sterowania typu twin-stick. Gra przenosi graczy do futurystycznego świata, w którym wyścigi są brutalnym widowiskiem, a każdy uczestnik ma własne motywacje i historię.