Zaloguj się lub Zarejestruj

Dzisiaj swoją premierę ma Screamer. Produkcja zbiera bardzo dobre recenzje

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/26 13:10
0
0

Screamer oferuje świeże podejście do rozgrywki, odbiegając od utartych schematów znanych z wielu innych gier.

Dzisiaj swoją oficjalną premierę ma Screamer, czyli jedna z najbardziej wyczekiwanych i jednocześnie najświeższych gier arcade ostatnich lat. Produkcja studia Milestone trafiła na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Możecie przeczytać naszą recenzję, która dogłębnie tłumaczy czym wyróżnia się Screamer na tle innych wyścigów.

Nowy Screamer nie jest ani remasterem, ani remake’iem. To raczej pełnoprawny reboot kultowej serii z lat 90., która po ponad dwóch dekadach wraca w zupełnie nowej formie. Oryginał z 1995 roku był jednym z przedstawicieli klasycznych wyścigów arcade, inspirowanych takimi tytułami jak Ridge Racer czy Need for Speed. Tym razem twórcy postawili na odważne połączenie klasycznej zręcznościowej jazdy z nowoczesnymi rozwiązaniami. Nowy Screamer wyróżnia się przede wszystkim stylistyką inspirowaną anime i cyberpunkiem, rozbudowaną warstwą fabularną, systemem walki między pojazdami oraz unikalnym modelem sterowania typu twin-stick. Gra przenosi graczy do futurystycznego świata, w którym wyścigi są brutalnym widowiskiem, a każdy uczestnik ma własne motywacje i historię.

Premiera Screamera jest istotna nie tylko dla fanów serii, ale i całego gatunku. W ostatnich latach rynek gier wyścigowych zdominowały symulatory, podczas gdy klasyczne, torowe arcade’y stały się nagle niszowe. Nowa produkcja Milestone ma ambicję to zmienić, oferując dynamiczną, efektowną i wymagającą rozgrywkę, ale w unowocześnionej formie. Pierwsze opinie wskazują, że to tytuł, który może stać się kultowy, przede wszystkim dzięki unikalnemu stylowi i ryzykownym, ale świeżym rozwiązaniom gameplay’owym. Średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi na ten moment 76 na 100, z kolei recenzje graczy na Steamie są bardzo pozytywne.

GramTV przedstawia:

Screamer to nie tylko nostalgiczny powrót, ale też próba zdefiniowania na nowo gatunku arcade. Po ponad 25 latach przerwy seria wraca w nowoczesnej odsłonie, łącząc tempo i widowiskowość dawnych hitów z narracją i mechanikami rodem z współczesnych gier. Skusicie się?

Źródło:https://store.steampowered.com/app/2814990/Screamer/

Tagi:

News
zwiastun
premiera
wyścigi
Milestone
samochody
Arcade
Wyścigowe
premiera gry
zwiastun premierowy
samochodówki
wyścigi samochodowe
Screamer
wyścigi arcade
Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112