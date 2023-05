Dzisiaj premiera Farming Simulator 23. Rolnik mobile edition

Początki Farming Simulator sięgają 2008 roku, bo wtedy powstała pierwsza gra, która okazała się wielkim hitem. Co ciekawe zainteresowanie kolejnymi edycjami tej produkcji nie słabnie do dzisiaj. Jeśli macie ochotę wcielić się w rolnika i spróbować sił w prowadzeniu gospodarstwa to jest doskonała okazja. Dzisiaj ma miejsce premiera Farming Simulator 23.