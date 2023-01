Dziś premiera Mahokenshi. Gotowi na samurajską przygodę?

Oczywiście, dzisiejszą najgłośniejszą premierą jest Forspoken. Przypomnijmy, że produkcja autorstwa Luminous Productions zebrała przeciętne noty w przedpremierowych recenzjach. Jeśli to Was zniechęciło, przez co zrezygnowaliście z zakupu gry, to mamy dla Was ciekawą alternatywę. Dziś na rynku debiutuje również Mahokenshi.

Mahokenshi debiutuje na Steam

Mahokenshi to propozycja od ekipy Game Source Studio. Jest to taktyczna turówka, w której wcielimy się w potężnego, magicznego samuraja. Ciekawa propozycja dla osób lubiących RPG i strategie.



„Twoim obowiązkiem jest używać miecza i magii, by bronić Niebiańskich Wysp przed wszelkim zagrożeniem chcącym je splugawić. Rzuć wyzwanie losowi i stwórz talię kart, dzięki której pokonasz wrogów oraz ukończysz misje. Rozwijaj postać z każdą rozgrywką i zostań Mahokenshi, którego ten świat potrzebuje” – czytamy w opisie gry na Steam.



Swoją przygodę rozpoczynamy od wyboru swojego samurajskiego domu (Szafiru, Topazu, Rubinu lub Jadeitu), bowiem w trakcie kampanii wcielamy się właśnie w mahokenshi, czyli nadzwyczajnego samuraja. Niezależnie od dokonanego wyboru będziemy musieli eksplorować Niebiańskie Wyspy, broniąc rozmaitych terenów przed licznymi zagrożeniami.



Mahokenshi to gra, w której kolekcjonujemy rozmaite karty (łącznie do zebrania jest ich aż 200) i budujemy talię, a następnie korzystamy z niej, walcząc z napotkanymi przeciwnikami. Wraz z postępami w kampanii rozwijamy swoją postać, zwiększając szanse na zwycięstwo w kolejnych potyczkach, zdobywając liczne modyfikatory i nie tylko. Na wyróżnienie zasługuje również starannie wykonana oprawa graficzna.