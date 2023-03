Dziś premiera gry Tchia. Twórcy zapraszają do bogatego świata

Deweloperzy ze studia Awaceb oraz ekipa wydawnicza firmy Kepler Interactive zapraszają graczy na tropikalną przygodę do otwartego i pełnego aktywności świata. Gra Tchia dziś debiutuje na rynku, a twórcy przygotowali z tej okazji specjalny trailer. Zachęcamy do zapoznania się z wideo, które rzuci nowe światło na tę nieszablonową produkcję.

Gra Tchia jest dostępna w PlayStation Plus Extra

W ostatnim czasie mogliśmy podziwiać grę Tchia na kilku ciekawych prezentacjach, gdzie pokazywano najważniejsze elementy rozgrywki. Już teraz posiadacze PC oraz konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 mogą się na własnej skórze przekonać, czy gra autorstwa studia Awaceb to udana produkcja.



„Dołącz do Tchii podczas jej tropikalnej przygody w otwartym świecie, w trakcie której musi uratować ojca z rąk okrutnego tyrana Meavora, władcy archipelagu. Wspinaj się, szybuj, pływaj oraz żegluj łodzią po pięknych wyspach, odkrywając otwarty świat, oparty na zaawansowanym modelu fizycznym” – czytamy w opisie gry.



Warto dodać, że Tchia jest dostępne w katalogu usługi PlayStation Plus Extra. Wersję pecetową na ten moment kupicie wyłącznie za pośrednictwem sklepu Epic Games Store.