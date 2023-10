Dziś premiera Alan Wake 2. Według recenzji to jedna z najlepszych gier roku

Recenzenci zwracają natomiast uwagę na fakt, że Alan Wake 2 jest mocno wymagającym tytułem, zwłaszcza jeśli zamierzamy grać z włączonym ray tracingiem. Wśród wad wymienia się również błędy, które potrafią zablokować możliwość kontynuowania rozgrywki. Niektórzy narzekają także na mało zróżnicowanych wrogów. Niemniej jednak wydaje się, że najnowsza produkcja Remedy Entertainment to pozycja obowiązkowa zarówno dla wszystkich fanów fińskiego studia, jak i miłośników gatunku.

Alan Wake 2 – wybrane oceny:

GameSpot – 10/10

TheSixthAxis – 10/10

Push Square – 10/10

XboxEra – 10/10

PlayStation Universe – 9.5/10

Press Start – 9.5/10

IGN – 9/10

Shacknews – 9/10

Wccftech – 9/10

PCGamesN – 9/10

GamingBolt – 9/10

WorthPlaying – 8/10

Game Informer – 7.8/10

TechRaptor – 7/10

Metro GameCentral – 6/10

Na koniec przypomnijmy, że Alan Wake 2 debiutuje dziś na PC, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Remedy Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Alan Wake 2 – recenzja. Horror znakomity, ale nie idealny.