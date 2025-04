Diablo 4 znowu pod krytykowane. Gracze niezadowoleni z ósmego sezonu i przepustki premium

Choć Blizzard przyznał się do błędu i pracuje nad poprawkami, to problemy z działaniem nowego systemu potęgują niezadowolenie spowodowane najnowszym contentem. W poprzednich sezonach gracze Diablo 4 mogli zdobywać nagrody w ramach 90 poziomów, teraz dostają jedynie 34 przedmioty - bez gwarantowanego zwrotu platyny. Co więcej, to właśnie bezpłatna wersja przepustki oferuje obecnie część tej waluty, co wielu uznaje za sztuczkę mającą zmniejszyć atrakcyjność płatnego pakietu.