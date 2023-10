Dzięki nowemu modowi Fallout 3 otrzymał drugą młodość i wygląda rewelacyjnie

Jeśli planujecie ponownie zagrać w Fallout 3, zdecydowanie powiniście zaopatrzyć się w ten mod – to pozycja obowiązkowa.

Modder „TheKetzku” stworzył niesamowity mod do Fallouta 3, który poprawia oświetlenie we wszystkich budynkach. Ze słów autora wynika, że ATMOS – Interior Lighting Overhaul dodaje specjalne ulepszenia do oświetlenia w grze. Wnętrza budynków w grze mają teraz dwukrotnie więcej węzłów oświetleniowych.

Chcecie znowu pograć w Fallout 3? Koniecznie zainstalujcie tego moda!

TheKetzku podzielił światła na dwa typy: pierwszy to światło główne, a drugi to światło odbite. Modder zmienił także kolory w grze, aby dopasować je do oświetlenia w różnych miejscach. Ponadto poprawił również efekty, takie jak mgła i promienie świetlne. Dzięki temu gra wygląda wyśmienicie.