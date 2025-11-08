Dzięki Microsoft Store wyciekła data premiery Silent Hill 2 na Xbox

To już wkróce.

Wygląda na to, że Silent Hill 2 w końcu zmierza na konsole Xbox. Jak donosi serwis True Achievements, wczesna aktualizacja w Microsoft Store ujawniła datę premiery remake’u przygotowanego przez Bloober Team. Według wpisu, który został już usunięty, gra ma zadebiutować 21 listopada 2025 roku. Silent Hill 2 już w listopadzie na Xbox Plotki o wersji na Xboxa krążyły od miesięcy, a nabrały wiarygodności pod koniec października, gdy tytuł otrzymał oficjalną ocenę ESRB dla platformy Microsoftu. Teraz przeciek ze sklepu praktycznie potwierdza, że ogłoszenie jest już tylko kwestią czasu.

Z opisu w Microsoft Store wynika, że Silent Hill 2 będzie zoptymalizowany pod kątem Xbox Series X oraz Series S, a także trafi na PC poprzez ten sam sklep. Nie wiadomo jednak, czy gra pojawi się w ramach usługi Play Anywhere, pozwalającej na wspólne zapisy i rozgrywkę między konsolą a komputerem.

GramTV przedstawia:

Remake Silent Hill 2 zadebiutował wcześniej na PlayStation 5 i PC – 8 października 2024 roku. Roczna umowa na wyłączność konsolową dla PS5 wygasła na początku października, więc premiera na Xboxa idealnie wpisuje się w ten harmonogram. Produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem – obecnie ma 86 punktów na Metacritic (na podstawie 105 recenzji) i ocenę użytkowników 9,1 przy niemal 4 tysiącach opinii. Co ciekawe, w sieci krążą również plotki o wersji na Nintendo Switch 2, choć nie wiadomo, czy miałaby zadebiutować tego samego dnia. Na oficjalne potwierdzenie ze strony Konami i Bloober Team wciąż czekamy, ale jeśli przeciek się potwierdzi, fani Xboxa już wkrótce będą mogli powrócić do mglistego miasteczka i przeżyć jedną z najbardziej kultowych historii w gatunku survival horroru.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





