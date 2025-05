World of Warcraft z wielką zmianą po prawie 20 latach. Kupowanie od sprzedawców nie ma już sensu

Pod koniec kwietnia Blizzard wypuścił nową aktualizację do World of Warcraft oznaczoną numerem 11,1,5, która nie została ciepło przyjęta przez graczy. Nadmiar błędów i problemów wymusił na deweloperach szybkie wydanie kolejnych łatek, a najnowsza z nich już wkrótce zadebiutuje na serwerach. Wprowadzi ona zupełnie nowe zaklęcie o nazwie Recuperate, które dostępne będzie dla wszystkich postaci. Pozwoli ono na rozstawienie małego ogniska, przy którym gracz może się uleczyć (bez odzyskania many) w ciągu 30 sekund i to bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Oznacza to, że kupowanie jedzenia od sprzedawców nie będzie miało już sensu.

World of Warcraft – czy to koniec kupowania jedzenia od sprzedawców?

Jak zauważył serwis Wowhead, zaklęcie to zostało wprowadzone na publicznych serwerach testowych i już teraz wzbudza ogromne emocje wśród fanów. Dla weteranów World of Warcraft, którzy pamiętają jeszcze czasy bety z 2004 roku, to symboliczne pożegnanie z jednym z najbardziej podstawowych elementów rozgrywki: kupowaniem taniego jedzenia u NPC-ów tylko po to, by móc się leczyć między walkami.