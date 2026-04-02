Zaloguj się lub Zarejestruj

Dyrektor ARC Raiders ostrzega – „Gracze nie powinni czuć się bezpiecznie”

Mikołaj Berlik
2026/04/02 16:40
0
0

Dyrektor Embark Studios wypowiada się po premierze ostatniej aktualizacji.

Ostatnia aktualizacja Flashpoint znacząco podniosła poprzeczkę w ARC Raiders, a studio Embark nie zamierza na tym poprzestać. Dyrektor produkcji, Caio Braga, w rozmowie z Games Radar+ wyjaśnił, że poczucie ciągłego zagrożenia jest kluczowym elementem tożsamości tej gry.

ARC Raiders – koniec z „bezpiecznymi przystaniami”

Braga odniósł się do zjawiska tzw. lobby „Care Bear”, w których gracze umawiają się na pokojowe podejście, by w spokoju gromadzić łupy. Choć takie sytuacje się zdarzają, deweloperzy podkreślają, że nigdy nie obiecywali w pełni przyjaznych serwerów.

Nawet na takich serwerach mam nadzieję, że gracze nie czują się w pełni bezpieczni. Ludzie potrafią zaskoczyć, zdradzić lub nadużyć twojej hojności. Chcemy, aby to wszystko istniało w tej grze. – stwierdził Braga.

GramTV przedstawia:

Dyrektor zaznaczył również, że studio nie planuje obecnie wprowadzenia trybu wyłącznie PvE. Poczucie niepewności i ryzyko ataku ze strony innych graczy (PvP) są niezbędne, by utrzymać napięcie, na którym opiera się rozgrywka.
Nieprzewidywalność jako fundament rozgrywki

Embark Studios bacznie obserwuje zachowania społeczności i wyciąga z nich wnioski. Twórcy ARC Raiders zauważają trend, w którym gracze tracący zbyt wiele w walkach PvP przechodzą w tryb bardziej kooperacyjny, natomiast ci, którzy zgromadzą bogactwa jako „Care Bears”, z czasem szukają wyzwań w starciach z innymi. Skrajne opinie obu grup graczy są dla deweloperów niezwykle cenne, pozwalając na balansowanie gry tak, by warunki zawsze pozostawały niekorzystne dla zbyt sielankowej współpracy.

Źródło:https://gamingbolt.com/arc-raiders-production-director-asserts-that-players-shouldnt-feel-safe

Tagi:

News
PC
strzelanka
PlayStation 5
wypowiedź
Xbox Series X
Xbox Series S
ARC Raiders
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112