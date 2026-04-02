Dyrektor ARC Raiders ostrzega – „Gracze nie powinni czuć się bezpiecznie”

Ostatnia aktualizacja Flashpoint znacząco podniosła poprzeczkę w ARC Raiders, a studio Embark nie zamierza na tym poprzestać. Dyrektor produkcji, Caio Braga, w rozmowie z Games Radar+ wyjaśnił, że poczucie ciągłego zagrożenia jest kluczowym elementem tożsamości tej gry.

ARC Raiders – koniec z „bezpiecznymi przystaniami”

Braga odniósł się do zjawiska tzw. lobby „Care Bear”, w których gracze umawiają się na pokojowe podejście, by w spokoju gromadzić łupy. Choć takie sytuacje się zdarzają, deweloperzy podkreślają, że nigdy nie obiecywali w pełni przyjaznych serwerów.