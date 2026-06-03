Dynasty Warriors 3 wraca w odświeżonej wersji. Remaster ma już datę premiery

Po wcześniejszych opóźnieniach projekt remastera kultowej odsłony serii Koei Tecmo nabiera tempa. Nowy zwiastun pokazuje wyraźnie poprawioną oprawę wizualną oraz szereg usprawnień rozgrywki, które mają unowocześnić klasyczne „one-versus-a-thousand” bez utraty charakterystycznego stylu serii.

Dynasty Warriors 3 – klasyka wraca w odświeżonej formie

Remaster ma zachować fundamenty oryginału, jednocześnie wzbogacając go o nowe rozwiązania. Wśród nich znalazły się między innymi ulepszone systemy walki oraz możliwość przywołania konia w trakcie starcia, co pozwala jeszcze szybciej przecinać się przez fale przeciwników.Twórcy podkreślają też obecność dodatkowych trybów oraz zawartości z rozszerzenia Xtreme Legends, które zwiększy liczbę dostępnych wyzwań zarówno dla pojedynczego gracza, jak i w rozgrywkach bardziej nastawionych na rywalizację lub kooperację.