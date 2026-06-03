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Dynasty Warriors 3 wraca w odświeżonej wersji. Remaster ma już datę premiery

Mikołaj Berlik
2026/06/03 15:00
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Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered zadebiutuje 1 października.

Po wcześniejszych opóźnieniach projekt remastera kultowej odsłony serii Koei Tecmo nabiera tempa. Nowy zwiastun pokazuje wyraźnie poprawioną oprawę wizualną oraz szereg usprawnień rozgrywki, które mają unowocześnić klasyczne „one-versus-a-thousand” bez utraty charakterystycznego stylu serii.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered
Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

Dynasty Warriors 3 – klasyka wraca w odświeżonej formie

Remaster ma zachować fundamenty oryginału, jednocześnie wzbogacając go o nowe rozwiązania. Wśród nich znalazły się między innymi ulepszone systemy walki oraz możliwość przywołania konia w trakcie starcia, co pozwala jeszcze szybciej przecinać się przez fale przeciwników.Twórcy podkreślają też obecność dodatkowych trybów oraz zawartości z rozszerzenia Xtreme Legends, które zwiększy liczbę dostępnych wyzwań zarówno dla pojedynczego gracza, jak i w rozgrywkach bardziej nastawionych na rywalizację lub kooperację.

Produkcja ma pozostać wierna formule serii, w której gracz mierzy się z ogromnymi armiami na otwartych polach bitew. Jednocześnie remaster ma oferować bardziej płynne animacje, usprawnione sterowanie oraz poprawioną czytelność starć.

Wspaniała reedycja gier DYNASTY WARRIORS 3 i DYNASTY WARRIORS 3: Xtreme Legends, które położyły podwaliny pod całą serię. Pełna obsada ponad 40 dowódców i liczne pola bitew zostały pięknie odtworzone przy użyciu silnika Unreal Engine 5. Poczuj jeszcze bardziej wciągającą i emocjonującą akcję, walcząc o zwycięstwo w starciu 1 na 1000!

GramTV przedstawia:

Premiera Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered zaplanowana na 1 października oznacza, że fani serii nie będą musieli długo czekać na powrót jednej z najbardziej rozpoznawalnych odsłon Dynasty Warriors w nowej odsłonie.

Źródło:https://gamingbolt.com/dynasty-warriors-3-complete-edition-remastered-gets-an-overview-trailer-and-release-date-at-state-of-play

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PC
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zapowiedź
PlayStation 5
Dynasty Warriors
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112