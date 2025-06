Dying Light: The Beast z nowym zwiastunem. Castor Woods zaprezentowane w pełnej krasie

Castor Woods to dawna turystyczna miejscowość położona w górach, w pobliżu parku narodowego. Po wybuchu epidemii miejsce zamieniło się w opustoszałą, niebezpieczną strefę. Gracze Dying Light: The Beast będą mogli zwiedzać m.in. porzucone restauracje, puby, obiekty przemysłowe, a także zabytkową dzielnicę niegdyś zamieszkaną przez najbogatszych mieszkańców.

Techland udostępnił nowy zwiastun gry Dying Light: The Beast, skupiający się na głównej lokacji – miasteczku Castor Woods, inspirowanego Szwajcarią. Wideo przedstawia szczegóły środowiska, które przyjdzie nam eksplorować w nadchodzącej odsłonie serii.

Reżyser serii, Tymon Smektała, potwierdził, że The Beast traktowane jest przez zespół jako pełnoprawna trzecia odsłona serii. „To naprawdę Dying Light 3”, zaznacza Smektała, podkreślając powrót Kyle’a Crane’a i skupienie się na elementach rozgrywki, które pokochali fani pierwszej części.

Na szczególną uwagę zasługuje także pobliski park narodowy, inspirowany Table Mountains National Park w Polsce. W jego obrębie znajdziemy leśne szlaki, górskie chaty, miejsca piknikowe oraz chatkę strażnika. Cały teren będzie dostępny do eksploracji, podobnie jak przemysłowa dzielnica Castor Woods z magazynami, silosami i halami produkcyjnymi.

Smektała odniósł się też do chłodniejszego odbioru Dying Light 2, mówiąc, że studio mogło odejść od ducha pierwowzoru. „Zgubiliśmy grozę, napięcie, zagrożenie – to, co czyniło Dying Light wyjątkowym” – dodał.

Premiera Dying Light: The Beast odbędzie się 22 sierpnia 2025 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Gra zaoferuje pełną kooperację dla czterech graczy w trybie online. Ostatnio informowaliśmy o ciekawym wywiadzie z deweloperami.