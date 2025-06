Dying Light: The Beast. Według twórców są aspekty, w których „trzeba być perfekcyjnym”

Niedawno Tymon Smektała z Techlandu przekazał, że studio zamierza wydawać nowe gry co 3-4 lata. Teraz deweloper odniósł się natomiast do tematu kolejnej odsłony Dying Light, czyli Dying Light: The Beast. Jak przekazał Smektała, „bardzo trudno jest trzymać ambicje na wodzy”.