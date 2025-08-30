Dying Light: The Beast tylko w wersji cyfrowej. Fani rozczarowani decyzją Techlandu

Dying Light: The Beast zbliża się coraz większymi krokami. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że tytuł ma pokazać „najbardziej zróżnicowany świat” w historii serii. Najnowsze wieści nie przypadną jednak do gustu miłośnikom fizycznych wydań gier.

Techland rezygnuje z pudełek. Dying Light: The Beast wyłącznie w dystrybucji cyfrowej

Techland ogłosić, że Dying Light: The Beast będzie dostępne wyłącznie w dystrybucji cyfrowej. Informacja o braku fizycznego wydania pojawiła się w odpowiedzi studia na zapytanie fana. Twórcy wyjaśnili, że obecnie koncentrują się na „finalnych szlifach” produkcji, jednocześnie jasno komunikując „brak planów wydania edycji fizycznej”.