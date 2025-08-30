Dying Light: The Beast tylko w wersji cyfrowej. Fani rozczarowani decyzją Techlandu

Techland rezygnuje z pudełek. Dying Light: The Beast wyłącznie w dystrybucji cyfrowej
Techland ogłosić, że Dying Light: The Beast będzie dostępne wyłącznie w dystrybucji cyfrowej. Informacja o braku fizycznego wydania pojawiła się w odpowiedzi studia na zapytanie fana. Twórcy wyjaśnili, że obecnie koncentrują się na „finalnych szlifach” produkcji, jednocześnie jasno komunikując „brak planów wydania edycji fizycznej”.
Użytkownicy Reddita wskazują, że cena 60 dolarów w przypadku braku pudełkowej edycji jest zawyżona. Spekuluje się, że powodem całkowicie cyfrowej dystrybucji może być historia rozwoju projektu. Początkowo Dying Light: The Beast miało być DLC, by z czasem rozrosnąć się do rozmiarów pełnoprawnej gry.
GramTV przedstawia:
Dla kolekcjonerów fizycznych wydań decyzja Techlandu może być rozczarowująca. Istnieje jednak cień nadziei, że podobnie jak w przypadkach Baldur's Gate 3 i Alan Wake 2, studio ostatecznie wypuści edycję pudełkową w przyszłości, choć nie należy się tego spodziewać w najbliższym czasie.
Przypomnijmy, że Dying Light: The Beast zadebiutuje 19 września 2025 roku. Gra ukaże się na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a także na komputerach osobistych.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!