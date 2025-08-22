Zaloguj się lub Zarejestruj

Dying Light: The Beast pokaże „najbardziej zróżnicowany świat” w historii serii

Patrycja Pietrowska
2025/08/22 17:30
Castor Woods ma dostarczyć wielu ciekawych lokacji.

Niedawno poznaliśmy nową datę premiery Dying Light: The Beast. W wywiadzie dla Insider Gaming, reżyser Nathan Lemaire stwierdził, że Techland stworzył „najbardziej zróżnicowany świat” w historii franczyzy. Gracze będą zwiedzać Castor Woods, obszar z wieloma lokacjami do odkrycia.

Dying Light: The Beast

Castor Woods w Dying Light: The Beast zaoferuje tajne lokacje

Castor Woods zawiera obszary miejskie, ale też tereny bagienne czy dzielnice przemysłowe. Reżyser zaznaczył, że w świecie gry nie zabraknie licznych sekretów. Deweloperzy przygotowali mapy prowadzące do tajnych lokacji z interesującymi znaleziskami. Znajdą się również przedmioty kolekcjonerskie, które rozszerzają lore świata i dostarczają ciekawostek o Castor Woods i jego mieszkańcach.

W Castor Woods stworzyliśmy prawdopodobnie najbardziej zróżnicowany świat, jaki kiedykolwiek powstał w tej serii, głównie dlatego, że mamy Stare Miasto, potem biom przemysłowy, trochę terenów rolniczych, bagienne obszary, wioskę… Co fajne, to to, że każdy biom daje świeże doświadczenie.

Jedna rzecz, którą lubię powtarzać, to, że Castor Woods skrywa wiele sekretów.

Przygotowaliśmy mnóstwo drobiazgów do odkrycia. Mamy rzeczy ukryte, jak na przykład mapy, które gracze mogą znaleźć, a one prowadzą do tajnych lokacji, gdzie znajdą interesujące rzeczy. Mamy też sporo znajdziek, które rozwijają fabularne tło, ciekawostki o Castor Woods i jego mieszkańcach; naprawdę pełno tam takich detali.

Przypomnijmy, że Dying Light: The Beast zadebiutuje 19 września 2025 roku. Gra ukaże się na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a także na komputerach osobistych.

Źródło:https://insider-gaming.com/dying-light-the-beast-world-map-techland-diverse/

News
Techland
Dying Light
zombie
parkour
Dying Light: The Beast
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

