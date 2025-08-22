Dying Light: The Beast pokaże „najbardziej zróżnicowany świat” w historii serii

Castor Woods zawiera obszary miejskie, ale też tereny bagienne czy dzielnice przemysłowe. Reżyser zaznaczył, że w świecie gry nie zabraknie licznych sekretów. Deweloperzy przygotowali mapy prowadzące do tajnych lokacji z interesującymi znaleziskami. Znajdą się również przedmioty kolekcjonerskie, które rozszerzają lore świata i dostarczają ciekawostek o Castor Woods i jego mieszkańcach.

