Dying Light: The Beast pełne ukrytych smaczków. Gracze odkrywają genialne Easter Eggi

Techland ponownie udowadnia, że dba o każdy detal w swoich grach.

Dying Light: The Beast zbiera świetne opinie od dziennikarzy i graczy. W najnowszej odsłonie serii nie zabrakło także Easter Eggów, które stały się tradycją w grach Techlandu i ponownie wywołują uśmiechy na twarzach fanów.

Dying Light: The Beast – smaczki, które bawią graczy

Twórcy ukryli w grze wiele odwołań do znanych marek, w tym Harry’ego Pottera, Minecrafta i God of War. Takie szczegóły zachęcają do dokładnej eksploracji i sprawiają, że odkrywanie świata gry jest jeszcze bardziej satysfakcjonujące.

