Dying Light: The Beast coraz bliżej. Techland przypomina losy Kyle’a Crane’a

Patrycja Pietrowska
2025/09/17 14:10
Fabularne podsumowanie od Techlandu.

Niedawno informowaliśmy o przełożeniu premiery Dying Light: The Beast. Techland zdecydował, że produkcja trafi do graczy dzień wcześniej. Teraz studio opublikowało specjalne wideo „The Story So Far”, mające na celu odświeżenie pamięci fanom i wprowadzenie nowych odbiorców w losy głównego bohatera, Kyle’a Crane’a.

Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast

Techland szykuje graczy na Dying Light: The Beast. Nowe wideo opowiada historię Kyle’a

Fabuła Dying Light: The Beast skupia się na Kyle’u Cranie, który po brutalnych eksperymentach Barona, został zmieniony w istotę balansującą na granicy człowieczeństwa, z DNA łączącym cechy ludzkie i zombie. Ucieczka z niewoli to początek jego walki o kontrolę nad wewnętrzną „bestią” – jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem. Nadrzędnym celem jest zemsta na Baronie.

Gra oferuje połączenie otwartego świata, survival horroru i dynamicznej akcji, osadzonych w malowniczej, lecz zdradzieckiej dolinie Castor Woods, opanowanej przez zombie. Kyle wykorzystuje nadludzkie umiejętności do przemieszczania się i walki. Walka o przetrwanie intensyfikuje się po zmroku, gdy prawdziwe bestie wychodzą na żer, potęgując zagrożenie i napięcie.

GramTV przedstawia:

Dying Light: The Beast zadebiutuje już jutro – 18 września 2025 roku. Gra ukaże się na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a także na komputerach osobistych.

Źródło:https://bettergamingagency.prowly.com/424623-techland-przypomina-i-podsumowuje-historie-kylea-cranea-oraz-dzieli-sie-informacjami-o-ekskluzywnych-bonusach

Tagi:

News
gra akcji
Techland
Dying Light
horror
zombie
otwarty świat
podsumowanie
parkour
Dying Light: The Beast
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

