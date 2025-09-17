Dying Light: The Beast coraz bliżej. Techland przypomina losy Kyle’a Crane’a

Niedawno informowaliśmy o przełożeniu premiery Dying Light: The Beast. Techland zdecydował, że produkcja trafi do graczy dzień wcześniej. Teraz studio opublikowało specjalne wideo „The Story So Far”, mające na celu odświeżenie pamięci fanom i wprowadzenie nowych odbiorców w losy głównego bohatera, Kyle’a Crane’a.

Techland szykuje graczy na Dying Light: The Beast. Nowe wideo opowiada historię Kyle’a

Fabuła Dying Light: The Beast skupia się na Kyle’u Cranie, który po brutalnych eksperymentach Barona, został zmieniony w istotę balansującą na granicy człowieczeństwa, z DNA łączącym cechy ludzkie i zombie. Ucieczka z niewoli to początek jego walki o kontrolę nad wewnętrzną „bestią” – jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem. Nadrzędnym celem jest zemsta na Baronie.