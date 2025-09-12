Premiera Dying Light: The Beast przełożona. Techland zaskakuje i ogłasza nową datę

Premiera Dying Light: The Beast odbędzie się... szybciej.
Techland ogłosił niezwykły sukces swojej nadchodzącej produkcji, Dying Light: The Beast. Tytuł, jeszcze przed debiutem, zdobył zaufanie i zainteresowanie ponad miliona graczy. Ten imponujący wynik zainspirował twórców do podjęcia wyjątkowej decyzji.
Dying Light: The Beast zadebiutuje dzień wcześniej! Świetnie wieści dla graczy
W odpowiedzi na entuzjazm fanów oraz gotowość gry do premiery Techland przyspieszył globalną datę wydania o jeden dzień, ustalając ją na 18 września. Tymon Smektała, Dyrektor serii Dying Light, podkreślił, że wsłuchując się w głosy społeczności i widząc ekscytację powrotem Kyle’a Crane’a, postanowili zrobić coś wyjątkowego. Dzięki determinacji zespołu udało się osiągnąć, jak to określił, „niemożliwe”, udostępniając grę wcześniej.
Widząc ekscytację fanów powrotem Kyle’a Crane’a w Dying Light: The Beast i wiedząc, że gra jest już gotowa, postanowiliśmy zrobić coś specjalnego dla naszych graczy. Dzięki determinacji zespołu uczyniliśmy niemożliwe możliwym – gra będzie dostępna dla Was wcześniej. Nie możemy się doczekać Waszych reakcji, kiedy wreszcie wkroczycie do świata The Beast.
To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla przyszłych eksploratorów Castor Woods. W ramach specjalnego podziękowania dla wszystkich, którzy już złożyli zamówienia przedpremierowe, oraz dla tych, którzy zdecydują się na to przed samą premierą, Techland przygotował ekskluzywną, nową nagrodę. Jej szczegóły zostaną ujawnione w nadchodzącym tygodniu.
