Premiera Dying Light: The Beast przełożona. Techland zaskakuje i ogłasza nową datę

Techland ogłosił niezwykły sukces swojej nadchodzącej produkcji, Dying Light: The Beast. Tytuł, jeszcze przed debiutem, zdobył zaufanie i zainteresowanie ponad miliona graczy. Ten imponujący wynik zainspirował twórców do podjęcia wyjątkowej decyzji.

Dying Light: The Beast zadebiutuje dzień wcześniej! Świetnie wieści dla graczy

W odpowiedzi na entuzjazm fanów oraz gotowość gry do premiery Techland przyspieszył globalną datę wydania o jeden dzień, ustalając ją na 18 września. Tymon Smektała, Dyrektor serii Dying Light, podkreślił, że wsłuchując się w głosy społeczności i widząc ekscytację powrotem Kyle’a Crane’a, postanowili zrobić coś wyjątkowego. Dzięki determinacji zespołu udało się osiągnąć, jak to określił, „niemożliwe”, udostępniając grę wcześniej.