Premiera Dying Light: The Beast przełożona. Techland zaskakuje i ogłasza nową datę

Patrycja Pietrowska
2025/09/12 17:50
Premiera Dying Light: The Beast odbędzie się... szybciej.

Techland ogłosił niezwykły sukces swojej nadchodzącej produkcji, Dying Light: The Beast. Tytuł, jeszcze przed debiutem, zdobył zaufanie i zainteresowanie ponad miliona graczy. Ten imponujący wynik zainspirował twórców do podjęcia wyjątkowej decyzji.

Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast zadebiutuje dzień wcześniej! Świetnie wieści dla graczy

W odpowiedzi na entuzjazm fanów oraz gotowość gry do premiery Techland przyspieszył globalną datę wydania o jeden dzień, ustalając ją na 18 września. Tymon Smektała, Dyrektor serii Dying Light, podkreślił, że wsłuchując się w głosy społeczności i widząc ekscytację powrotem Kyle’a Crane’a, postanowili zrobić coś wyjątkowego. Dzięki determinacji zespołu udało się osiągnąć, jak to określił, „niemożliwe”, udostępniając grę wcześniej.

Widząc ekscytację fanów powrotem Kyle’a Crane’a w Dying Light: The Beast i wiedząc, że gra jest już gotowa, postanowiliśmy zrobić coś specjalnego dla naszych graczy. Dzięki determinacji zespołu uczyniliśmy niemożliwe możliwym – gra będzie dostępna dla Was wcześniej. Nie możemy się doczekać Waszych reakcji, kiedy wreszcie wkroczycie do świata The Beast.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla przyszłych eksploratorów Castor Woods. W ramach specjalnego podziękowania dla wszystkich, którzy już złożyli zamówienia przedpremierowe, oraz dla tych, którzy zdecydują się na to przed samą premierą, Techland przygotował ekskluzywną, nową nagrodę. Jej szczegóły zostaną ujawnione w nadchodzącym tygodniu.

GramTV przedstawia:

Dying Light: The Beast zadebiutuje zatem na rynku już 18 września 2025 roku.

Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast
Źródło:https://bettergamingagency.prowly.com/423989-techland-ma-okazje-do-swietowania-milion-graczy-juz-posiada-swoja-kopie-dying-light-the-beast-w-zwiazku-z-tym-przyspieszono-premiere-i-przygotowano-specjalna-niespodzianke

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

