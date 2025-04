Dying Light 2 z wiosenną aktualizacją. Nowe bronie i poprawki trybu kooperacji

Dzięki wiosennej aktualizacji w ręce fanów Dying Light 2: Stay Human oddano aż 27 nowych broni, w tym również bronie i pistolety żywiołów, o które prosili fani. Nie brakuje też nowych skórek i przedmiotów oraz „długo oczekiwanego stroju” Wyłom. Jeśli jesteście zainteresowani szczegółowym opisem patcha, to zajrzyjcie pod ten adres.

Na koniec przypomnijmy, że Dying Light 2: Stay Human dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.