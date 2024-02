Dying Light 2 z „najbardziej ambitną aktualizacją”. Patch wprowadzi broń palną

To jednak nie koniec wartych uwagi informacji. Już 22 lutego 2024 roku w sklepach zadebiutuje Dying Light 2: Stay Human - Reloaded Edition. Nowa edycja będzie składać się z „podstawki”, dodatku Bloody Ties oraz całej wydanej do tej pory zawartości. Wspomniane wydanie zastąpi standardową wersję Dying Light 2: Stay Human, a jej posiadacze otrzymają Reloaded Edition za darmo.

Niestety Techland podzielił się także mniej przyjemnymi wiadomościami. Polskie studio poinformowało bowiem o opóźnieniu trybu Nightmare oraz funkcji Tower Raids. Pierwszy wariant rozgrywki ma trafić w ręce graczy wiosną 2024 roku wraz z kolejną dużą aktualizacją. W drugim przypadku deweloperzy zamierzają przeprowadzić testy społecznościowe, by zebrać więcej opinii od graczy.

Na koniec przypomnijmy, że Dying Light 2: Stay Human dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.

