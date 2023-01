Dying Light 2 z dużą aktualizacją. Plany rozwoju i materiały z kolejnego dodatku

Dziś odbył się specjalny pokaz, podczas którego studio Techland rozpoczęło huczne świętowanie zbliżającej się pierwszej rocznicy wydania gry Dying Light 2: Stay Human. Z tej okazji deweloperzy nie tylko podsumowali ostatnie dwanaście miesięcy pracy nad produkcją oraz rozwijania jej, ale również ujawnili plany rozwoju na najbliższe miesiące, aby do tego wszystkiego udostępnić drugą aktualizację społeczności z numerem 1.9.0.

Dying Light 2 – aktualizacja społeczności (1.9.0)

Dla wielu najważniejszą nowością w aktualizacji najprawdopodobniej będzie usunięcie antypirackiego zabezpieczenia Denuvo, a więc systemu nieszczególnie lubianego przez graczy ze względu na to, iż ma on w zwyczaju wpływać na wydajność niektórych tytułów. To jednak dopiero początek.

Wczytywanie ramki mediów.