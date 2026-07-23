Zaloguj się lub Zarejestruj

The Lord of the Rings Online otrzymało dużą aktualizację. Nowa klasa Angmarim Sorceress i spore zmiany w PvP

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/23 18:30
0
0

The Lord of the Rings Online wprowadziło wiele zmian w rozgrywce oraz dodało nową klasę jaką jest Angmarim Sorceress.

Studio Standing Stone Games udostępniło Aktualizację 49 do The Lord of the Rings Online. Najnowszy patch koncentruje się przede wszystkim na trybie PvP, czyli Monster Play, wprowadzając szereg zmian do Ettenmoors oraz zupełnie nową klasę Angmarim Sorceress.

The Lord of the Rings Online
The Lord of the Rings Online

The Lord of the Rings Online ze sporymi zmianami

Jak wcześniej zapowiedziano w opublikowanym przez twórców liście do graczy, aktualizacja 49 skupia się głównie na rozbudowie rozgrywki PvP. Największą nowością jest dodanie Angmarim Sorceress, czyli postaci, która przez ostatnie miesiące była stopniowo prezentowana, przebudowywana i testowana przez społeczność. Nową klasę można kupić w sklepie gry zarówno w podstawowej wersji, jak i w pakiecie zawierającym dodatkowe ulepszenia. Twórcy wprowadzili również szereg istotnych zmian do samego trybu Monster Play. Relikty zostały przeniesione do Delving of Frór, do którego prowadzą teraz nowe wejścia rozmieszczone na terenie Ettenmoors. Powrócili także bossowie Delvingów, wyposażeni w dodatkowe wzmocnienia, a gracze otrzymali nowe zadania prowadzące przez odświeżoną zawartość.

GramTV przedstawia:

Zmiany objęły również oblężenia w ramach Siege Warfare. Aktualizacja dodaje nowe opcje dla balist i taranów oraz pozwala rozmieszczać większą liczbę defensywnych jednostek oblężniczych. Patch miał również wprowadzić przebudowany system przejmowania artefaktów, jednak twórcy poinformowali, że funkcja została tymczasowo wyłączona i ma zostać aktywowana dopiero wraz z kolejną aktualizacją. Wiadomo jednak, jak będzie działał nowy system. Pojawi się mechanika “drop-and-recover”, dzięki której gracz będzie mógł samodzielnie upuścić artefakt lub zrobi to automatycznie po śmierci. Następnie przez dwie minuty będzie można go podnieść, zanim wróci do swojej pierwotnej lokalizacji. Przenoszenie własnego artefaktu będzie całkowicie bezpieczne, natomiast noszenie artefaktu przeciwnika nałoży na postać osłabienie, którego efekt będzie stopniowo narastał. Co 90 sekund obrażenia zadawane nosicielowi będą się zwiększać, czyniąc dalsze utrzymywanie artefaktu coraz bardziej niebezpiecznym. Dodatkowo osoba niosąca artefakt będzie odporna na efekty spowalniające ruch, ale jednocześnie utraci możliwość korzystania ze skradania.

Poza zmianami w PvP aktualizacja przynosi także poprawki balansu klas, modyfikacje wybranych zadań i bossów, nowe barwniki dostępne do wymiany oraz kolejne przedmioty trafiające do lootboksów. Zmieniono również działanie panelu pomocy. Od teraz wszystkie odnośniki otwierają się w zewnętrznej przeglądarce internetowej zamiast w przeglądarce wbudowanej w grę, co ma zapewnić pełną obsługę zabezpieczeń, takich jak systemy CAPTCHA. Twórcy przypomnieli również, że zgodnie z wcześniejszym listem do graczy więcej informacji na temat nadchodzącego dodatku do The Lord of the Rings Online zostanie ujawnionych podczas targów Gen Con.

Źródło:https://www.mmorpg.com/news/lord-of-the-rings-onlines-update-49-brings-big-pvp-changes-including-new-angmarim-sorceress-2000138553

Tagi:

News
MMORPG
Władca Pierścieni
LOTRO
The Lord of the Rings Online
MMO
nowa zawartość
klasa postaci
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112