The Lord of the Rings Online otrzymało dużą aktualizację. Nowa klasa Angmarim Sorceress i spore zmiany w PvP

Studio Standing Stone Games udostępniło Aktualizację 49 do The Lord of the Rings Online. Najnowszy patch koncentruje się przede wszystkim na trybie PvP, czyli Monster Play, wprowadzając szereg zmian do Ettenmoors oraz zupełnie nową klasę Angmarim Sorceress.
The Lord of the Rings Online ze sporymi zmianami
Jak wcześniej zapowiedziano w opublikowanym przez twórców liście do graczy, aktualizacja 49 skupia się głównie na rozbudowie rozgrywki PvP. Największą nowością jest dodanie Angmarim Sorceress, czyli postaci, która przez ostatnie miesiące była stopniowo prezentowana, przebudowywana i testowana przez społeczność. Nową klasę można kupić w sklepie gry zarówno w podstawowej wersji, jak i w pakiecie zawierającym dodatkowe ulepszenia. Twórcy wprowadzili również szereg istotnych zmian do samego trybu Monster Play. Relikty zostały przeniesione do Delving of Frór, do którego prowadzą teraz nowe wejścia rozmieszczone na terenie Ettenmoors. Powrócili także bossowie Delvingów, wyposażeni w dodatkowe wzmocnienia, a gracze otrzymali nowe zadania prowadzące przez odświeżoną zawartość.
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