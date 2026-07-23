The Lord of the Rings Online otrzymało dużą aktualizację. Nowa klasa Angmarim Sorceress i spore zmiany w PvP

Zmiany objęły również oblężenia w ramach Siege Warfare. Aktualizacja dodaje nowe opcje dla balist i taranów oraz pozwala rozmieszczać większą liczbę defensywnych jednostek oblężniczych. Patch miał również wprowadzić przebudowany system przejmowania artefaktów, jednak twórcy poinformowali, że funkcja została tymczasowo wyłączona i ma zostać aktywowana dopiero wraz z kolejną aktualizacją. Wiadomo jednak, jak będzie działał nowy system. Pojawi się mechanika “drop-and-recover”, dzięki której gracz będzie mógł samodzielnie upuścić artefakt lub zrobi to automatycznie po śmierci. Następnie przez dwie minuty będzie można go podnieść, zanim wróci do swojej pierwotnej lokalizacji. Przenoszenie własnego artefaktu będzie całkowicie bezpieczne, natomiast noszenie artefaktu przeciwnika nałoży na postać osłabienie, którego efekt będzie stopniowo narastał. Co 90 sekund obrażenia zadawane nosicielowi będą się zwiększać, czyniąc dalsze utrzymywanie artefaktu coraz bardziej niebezpiecznym. Dodatkowo osoba niosąca artefakt będzie odporna na efekty spowalniające ruch, ale jednocześnie utraci możliwość korzystania ze skradania.

Poza zmianami w PvP aktualizacja przynosi także poprawki balansu klas, modyfikacje wybranych zadań i bossów, nowe barwniki dostępne do wymiany oraz kolejne przedmioty trafiające do lootboksów. Zmieniono również działanie panelu pomocy. Od teraz wszystkie odnośniki otwierają się w zewnętrznej przeglądarce internetowej zamiast w przeglądarce wbudowanej w grę, co ma zapewnić pełną obsługę zabezpieczeń, takich jak systemy CAPTCHA. Twórcy przypomnieli również, że zgodnie z wcześniejszym listem do graczy więcej informacji na temat nadchodzącego dodatku do The Lord of the Rings Online zostanie ujawnionych podczas targów Gen Con.