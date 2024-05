Dwie wielkie gwiazdy dołączyły do Fantastycznej Czwórki. Aktor z Harry’ego Pottera z ważną rolą

Marvel potwierdził dwie kolejne role do swojego filmu o Fantastycznej Czwórce.

Rola Malkovicha nie jest na razie znana. Dla aktora będzie to udział w pierwszej blockbusterowej franczyzie od czasu Transformers 3 z 2011 roku. W ostatnich latach mogliśmy oglądać go w serialach Siły kosmiczne, Nowy papież, Ripley, czy Nowy styl.

Obsada Fantastycznej Czwórki powiększyła się o dwie nowe gwiazdy. Marvel ujawnił głównych aktorów jeszcze w lutym, a teraz podano obsadę pozostałych ról, w tym potężnego antagonisty. Najpierw poinformowano, że w filmie zagra John Malkovich, a niedługo później ujawniono, że także Ralpha Inesona zobaczymy w Fantastycznej Czwórce. Dołączyli oni m.in. do Julii Garner, która wcieli się w Shalla-Bal, żeńską wersję Srebrnego Surfera.

Z kolei rola Ralpha Inesona jest już znana i aktor wcieli się w potężnego Galactusa. Pożeracz światów to jeden z najpopularniejszych i najgroźniejszych antagonistów w całym uniwersum Marvela. Możemy spodziewać się, że Galactus będzie jednym z tych przeciwników, którzy będą powracać w kolejnych fazach w MCU i nie będzie to jednorazowy występ. Wcześniej do tej roli przymierzany był Benicio Del Toro.

Ralph Ineson najbardziej znany jest szerokiej publiczności z roli Dagmera Cleftjawa z Gry o Tron, a także Amycusa Carrowa z trzech filmów o Harrym Potterze. Co ciekawe, aktor miał okazję zagrać już w uniwersum Marvela w Strażnikach Galaktyki, gdzie wcielił się w bezimiennego ravageriańskiego pilota. W ostatnich latach Inesona mogliśmy zobaczyć w Zielonym rycerzu, Willow, Wikingu, Twórcy oraz Omenie: Początek.