Fantastyczna Czwórka z ogłoszoną oficjalną obsadą. Pierwsze spojrzenie na bohaterów i nowa data premiery

Marvel zaprezentował również pierwsze oficjalne materiały z Fantastycznej Czwórki, które zgodnie z plotkami inspirowane są latami 60. XX wieku. Wygląda więc na to, że historia będzie osadzona właśnie w tym okresie.

Studio ujawniło, że film zatytułowany będzie The Fantasic Four, a jego premiera została nieznacznie opóźniona. Wcześniej kinowy debiut wyznaczono na 2 maja 2025 roku, ale to miejsce zajęło Thunderbolts. Nowa data premiery to 25 lipca 2025 roku. Zaledwie dwa tygodni wcześniej zadebiutuje w kinach Superman: Legacy, czyli pierwszy kinowy film z nowego uniwersum DC Studios, którego premiera przypada na 11 lipca 2025 roku.