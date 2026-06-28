Legenda Counter-Strike’a zbanowana przez rodzimą federację. Poszło o grę z Rosjaninem

Oleksandr "s1mple" Kostyliev to jeden z najlepszych zawodników esportowej historii Counter-Strike’a: Global Offensive. Teraz jednak spotkała go rzecz zaskakująca.

Otóż Ukrainiec niespodziewanie został zbanowany przez rodzimą federację esportową. Powodem jest wspólna gra z Rosjanami. Foto: ESL / Adela Sznajder s1mple zbanowany przez ukraińską federację Ukrainian Esports Federation ogłosiła, iż zatwierdziła oficjalną Politykę Dyscyplinarną, która w życie weszła już 8 czerwca. W jej ramach zdefiniowano kilka różnych możliwych naruszeń, wśród których znalazły się m.in. cheatowanie czy też gra na imprezach organizowanych, jak zostało to ujęte, przez państwo-agresora – a więc Rosję. W następstwie tego nałożono czasowe bany na 43 graczy rywalizujących na co dzień w takich grach, jak Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang czy też Counter-Strike’a 2. Wśród nich znaleźli się m.in. Illya "Yatoro" Mulyarchuk i Myroslav "Mira" Kolpakov – dwaj mistrzowie świata w barwach Teamu Spirit w grze typu MOBA od Valve.

Mistrzem świata, ale w CS:GO, był również wspomniany s1mple. 28-letni obecnie gracz po najważniejsze trofeum sięgnął jako gracz rodzimego Natus Vincere podczas PGL Major Stockholm 2021. Do tego 3-krotnie wybierany był przez serwis HLTV najlepszym zawodnikiem na świecie. Teraz jednak został zbanowany przez ukraińską federację do 30 czerwca 2027. Wszystko przez występy u boku Rosjan, a konkretnie jednego. Klubowym kolegą Ukraińca w BC.Game Esports jest bowiem Denis "electroNic" Sharipov, z którym Kostyliev współpracował w przeszłości również w NAVI. Jak na tę sytuację zareagował sam s1mple? Cóż, nie przejął się tym zbytnio: Podwójne standardy dla innych graczy. Ludzie, którzy podjęli tę decyzję, nie rozumieją nic z esportu i nic dla niego nie zrobili, więc ich opinia jest bezwartościowa.

GramTV przedstawia:

Do dyskusji włączył się Oleksiy “yXo” Maletskiy, dyrektor generalny organizacji Lazer Cats. Zarzucił on s1mple’owi, że to przez takich jak on ludzie na zachodzie uważają za normalne zabijanie Ukraińców oraz nazwał go nikczemnikiem. Odpowiedź podopiecznego Wiktora “TaZa” Wojtasa była równie ostra: Nie kompromituj się, tacy jak ty robią z Ukraińców klaunów, zamknij swoją j****ą jadaczkę i zrób coś pożytecznego dla tego świata. Po raz kolejny się upewniam, jak bardzo odklejoną istotą jesteś, widzę, że całkowicie straciłeś kontakt z rzeczywistością. A jakie znaczenie ma w ogóle ten ban? Cóż, głównie uderza on w s1mple’a jako Ukraińca – wszak bycie poddanym ostracyzmowi przez rodzimy związek nigdy nie jest niczym przyjemnym. W praktyczny sposób nie wpływa to jednak na karierę Kostylieva. Kara nałożona przez UESF obowiązuje jedynie na imprezach organizowanych lub wspieranych przez federację. W pozostałych przypadkach bany mają jedynie funkcję doradczą, więc nie muszą być brane pod uwagę. I prawdopodobnie przez największych graczy pokroju ESL FACEIT Group, BLAST czy też PGL nie będą. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

