Turok: Origins nadchodzi. Zobaczcie nowe fragmenty rozgrywki z nadchodzącego prequela

W trakcie lutowego Nintendo Direct mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Turok: Origins. Wówczas zapowiedziano też, że gra trafi na Nintendo Switch 2. Dzisiaj natomiast Saber Interactive postanowiło przypomnieć graczom o nadchodzącym prequelu serii Turok i opublikowało gameplay trailer wspomnianej produkcji.

Saber Interactive pokazuje nowe ujęcia z Turok: Origins. Premiera jeszcze w 2026 roku

Najnowszy zwiastun Turok: Origins trwa niecałe 50 sekund, ale dzieje się w nim naprawdę sporo. W materiale nie brakuje bowiem walki wręcz, strzelania, krwi i wybuchów. Znalazło się nawet miejsce na kilka ujęć pochodzących ze starć z nieco bardziej wymagającymi przeciwnikami. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie sami, jak prezentuje się prequel serii Turok.