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Turok: Origins nadchodzi. Zobaczcie nowe fragmenty rozgrywki z nadchodzącego prequela

Mikołaj Ciesielski
2026/06/30 18:35
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Saber Interactive pokazuje kolejne ujęcia z nowego Turoka.

W trakcie lutowego Nintendo Direct mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Turok: Origins. Wówczas zapowiedziano też, że gra trafi na Nintendo Switch 2. Dzisiaj natomiast Saber Interactive postanowiło przypomnieć graczom o nadchodzącym prequelu serii Turok i opublikowało gameplay trailer wspomnianej produkcji.

Turok: Origins
Turok: Origins

Saber Interactive pokazuje nowe ujęcia z Turok: Origins. Premiera jeszcze w 2026 roku

Najnowszy zwiastun Turok: Origins trwa niecałe 50 sekund, ale dzieje się w nim naprawdę sporo. W materiale nie brakuje bowiem walki wręcz, strzelania, krwi i wybuchów. Znalazło się nawet miejsce na kilka ujęć pochodzących ze starć z nieco bardziej wymagającymi przeciwnikami. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie sami, jak prezentuje się prequel serii Turok.

Wciel się w legendarnych wojowników Turoków i staw czoła drapieżnym dinozaurom oraz przerażającym obcym, których celem jest zniszczenie ludzkiego życia w całej galaktyce. Niszcz swoich wrogów arsenałem potężnych broni oraz zdolności i używaj DNA poległych wrogów, aby go wzmocnić. Wyrusz na niebezpieczną przygodę – w pojedynkę lub ze znajomymi – i odkryj tajemnice, które są kluczem do ocalenia ludzkości – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Turok: Origins powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na rynku jeszcze w 2026 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak jeszcze znana.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/06/turok-origins-gameplay-trailer

Tagi:

News
gra akcji
gameplay trailer
strzelanka
Saber Interactive
TPP
dinozaury
fragmenty rozgrywki
Turok Origins
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112