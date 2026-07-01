Za darmo to uczciwa cena. Oferta na darmowe gry PC w lipcu i na długi urlop

Rozpoczął się wakacyjny okres, to oznacza, że wielu graczy może w końcu odpocząć od zgiełku dużych premier i w te upalne, letnie dni odkopać się nieco z kupki wstydu. Chociaż w lipcu dużych premier nie zabraknie, żeby tylko wspomnieć o remake’ach Assassin’s Creed: Black Flag oraz pierwszego Halo, to wciąż będzie sporo czasu, aby nadrobić inne zaległości lub spróbować zupełnie nowych produkcji, w tym tych debiutujących w modelu free-to-play. Tradycyjnie gracze będą mogli liczyć na sporo darmowych gier od Epic Games Store oraz Steama, a nie zabraknie również nowości w Xbox Game Pass, Humble Choice, czy Amazon Luna (Prime Gaming). Sprawdźcie więc, w jakie gry będzie można za darmo zagrać w lipcu i podczas tegorocznego lata.
Darmowe gry i dodatki na PC
OFERTY OGRANICZONE CZASOWO
- RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition: od 25 czerwca do 2 lipca (Epic Games Store)
- Voidwrought: od 25 czerwca do 2 lipca (Epic Games Store)
- I Have No Mouth, and I Must Scream: od 2 lipca do 9 lipca (Epic Games Store)
- River City Girls 2: od 2 lipca do 9 lipca (Epic Games Store)
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