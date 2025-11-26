Dwie legendarne serie science fiction zostaną połączone? Gwiazda jednego z nich proponuje idealne rozwiązanie

Aktorka ma pomysł, jak można połączyć obie serie w udany crossover.

Fani science fiction od lat zastanawiają się, czy kiedyś doczekają się wspólnej przygody bohaterów Star Treka oraz Doktora Who. Obie marki przez dekady zbudowały własną tożsamość, pełną charakterystycznych motywów, kultowych postaci oraz historii, które często wykraczają poza schemat gatunku. Nic więc dziwnego, że każda drobna wzmianka sugerująca istnienie drugiej serii potrafi rozbudzić wyobraźnię widzów. Star Trek i Doktor Who w jednym uniwersum? Gwiazda Nieznanych nowych światów ma na to pomysł Niedawno temat ponownie wypłynął za sprawą aktorki Christiny Chong ze Star Trek: Nieznane nowe światy. W rozmowie z TrekMovie wyraziła ona zainteresowanie niezwykłym crossoverem, który połączyłby jej rolę Lorny Bucket z Doktor Who z postacią La’an z uniwersum Star Trek. Jej pomysł to uczynienie z dwóch swoich bohaterek tej samej osoby, co stałoby się punktem wyjścia do wspólnej historii w obu światach.

Twórcy Nieznanych nowych światów niejednokrotnie udowadniali, że chętnie eksperymentują z formą. Widzowie pamiętają odcinek musicalowy, a także epizod inspirowany stylistyką Jima Hensona. W serii pojawiły się również aluzje do słynnego podróżnika w czasie, łącznie z subtelnym cameo TARDIS. Naturalnie rodzi się więc pytanie, czy pełnoprawne spotkanie obu marek byłoby możliwe. Wczytywanie ramki mediów.

Produkcja piątego sezonu serialu Star Trek już trwa, lecz nadchodzący finał serii ma być krótszy niż poprzednie odsłony. Taka sytuacja może ograniczyć przestrzeń dla bardziej ambitnych eksperymentów. Mimo to producenci myślą o kontynuacji w formie nowego projektu, który miałby zgłębiać mniej znane zakątki osi czasu Star Trek. To właśnie tam mogłoby pojawić się miejsce na crossover z Doktorem Who, jeśli pomysł otrzyma zielone światło. Los ewentualnej współpracy zależy jednak od decyzji studia. Po połączeniu Skydance i Paramount marka Star Trek stała się jednym z najważniejszych priorytetów firmy. Powstaje także nowy film reżyserowany przez Jonathana Goldsteina oraz Johna Francisa Daleya, który ma stanowić świeże otwarcie dla serii filmowej. W takich okolicznościach włodarze mogą skupić się na spójnym kierunku rozwoju uniwersum, zanim dopuszczą bardziej szalone pomysły. Nie można też zapominać o sytuacji po drugiej stronie. Doktor Who przechodzi obecnie trudny okres. Ncuti Gatwa żegna się z rolą, a platforma Disney+ zrezygnowała z dalszego finansowania serialu po dwóch sezonach. Obie marki stoją więc przed wyzwaniem budowy nowych fundamentów, zanim otworzą się na duże, ryzykowne projekty.

