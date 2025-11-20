Zaloguj się lub Zarejestruj

Dwie gry za darmo w Epic Games Store. Sklep rozdaje niespodziankę w prezencie

Radosław Krajewski
2025/11/20 09:00
0
0

Miała być tylko jedna, ale jednak są dwie darmowe gry w tym tygodniu.

Epic Games Store znów zaoferował dwie darmowe gry. Chociaż w ubiegłym tygodniu ujawniono tylko jeden prezent, którym był Zoeti, czyli karciany rougelite od niezależnego studia Dusklight CO., to przed dwoma dniami sklep potwierdził, że nie będzie to jedyna darmówka. Drugim z prezentów jest Godzilla Voxel Wars, czyli wokselowa strategia z popularnym potworem od studia Toho. Warto przypomnieć, że obie gry będą dostępne do odebrania od dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego. Oferta potrwa przez cały tydzień.

Epic Games Store

Zoeti – za darmo

Zoeti to turowy roguelike, w którym talia kart do gry służy do tworzenia kombinacji i aktywowania umiejętności w samym środku walki. Wzmacniaj swój arsenał zdolności dzięki starciom, odkrywanym ulepszeniom lub pomocy lokalnych mieszkańców, aby ulepszać swoje zagrania i pokonać zło nękające Twoją krainę.

Kraina, która niegdyś była spokojna, teraz jest opanowana przez potwory. Ty, bohater obdarzony Gwiezdną Duszą, należysz do nielicznych wybrańców, którym powierzono zadanie wytępienia zła.

W Zoeti dysponujesz talią kart do gry, dzięki którym tworzysz kombinacje (para, ful, poker królewski itp.), by aktywować umiejętności pozwalające atakować lub bronić się przed wrogami. Zwiększaj swój zestaw umiejętności i ulepszeń poprzez walkę oraz eksplorację.

Godzilla Voxel Wars – za darmo

Kontroluj potwory Toho, ratując świat przed inwazją grzybowej zarazy Fungoidów!

Przechodź kolejne etapy, aby odkryć prawdę kryjącą się za tymi potworami-grzybami!

Pokonuj wrogów w turowym systemie walki! Im mniej tur potrzebujesz na oczyszczenie etapu, tym więcej punktów zdobędziesz!

Każdy z sześciu światów składa się z wielu etapów, które możesz pokonywać.

Na każdym etapie zmierzysz się z innymi przeciwnikami i wypróbujesz różne strategie, aby zwyciężyć. Powtarzaj etapy i staraj się zdobywać coraz więcej punktów!

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż oferuje jeszcze aż trzy darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Scourgebringer oraz Songs of Silence, a także Zero Hour.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Tagi:

PC
promocje
promocja
darmowe gry
oferta
za darmo
cyfrowa dystrybucja
prezent
okazja
gry za darmo
Epic Games Store
Epic Games
Zoeti
Godzilla Voxel Wars
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112