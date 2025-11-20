Dwie gry za darmo w Epic Games Store. Sklep rozdaje niespodziankę w prezencie

Miała być tylko jedna, ale jednak są dwie darmowe gry w tym tygodniu.

Epic Games Store znów zaoferował dwie darmowe gry. Chociaż w ubiegłym tygodniu ujawniono tylko jeden prezent, którym był Zoeti, czyli karciany rougelite od niezależnego studia Dusklight CO., to przed dwoma dniami sklep potwierdził, że nie będzie to jedyna darmówka. Drugim z prezentów jest Godzilla Voxel Wars, czyli wokselowa strategia z popularnym potworem od studia Toho. Warto przypomnieć, że obie gry będą dostępne do odebrania od dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego. Oferta potrwa przez cały tydzień.

Zoeti – za darmo

Zoeti to turowy roguelike, w którym talia kart do gry służy do tworzenia kombinacji i aktywowania umiejętności w samym środku walki. Wzmacniaj swój arsenał zdolności dzięki starciom, odkrywanym ulepszeniom lub pomocy lokalnych mieszkańców, aby ulepszać swoje zagrania i pokonać zło nękające Twoją krainę. Kraina, która niegdyś była spokojna, teraz jest opanowana przez potwory. Ty, bohater obdarzony Gwiezdną Duszą, należysz do nielicznych wybrańców, którym powierzono zadanie wytępienia zła. W Zoeti dysponujesz talią kart do gry, dzięki którym tworzysz kombinacje (para, ful, poker królewski itp.), by aktywować umiejętności pozwalające atakować lub bronić się przed wrogami. Zwiększaj swój zestaw umiejętności i ulepszeń poprzez walkę oraz eksplorację.

Godzilla Voxel Wars – za darmo

Kontroluj potwory Toho, ratując świat przed inwazją grzybowej zarazy Fungoidów! Przechodź kolejne etapy, aby odkryć prawdę kryjącą się za tymi potworami-grzybami! Pokonuj wrogów w turowym systemie walki! Im mniej tur potrzebujesz na oczyszczenie etapu, tym więcej punktów zdobędziesz! Każdy z sześciu światów składa się z wielu etapów, które możesz pokonywać. Na każdym etapie zmierzysz się z innymi przeciwnikami i wypróbujesz różne strategie, aby zwyciężyć. Powtarzaj etapy i staraj się zdobywać coraz więcej punktów! Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż oferuje jeszcze aż trzy darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Scourgebringer oraz Songs of Silence, a także Zero Hour.