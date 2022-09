Kolejne prezenty od Epic Games Store. Odbierz dwie gry na PC

Mamy czwartek, a to oznacza kolejne gry do odebrania całkowicie za darmo z Epic Games Store. Tym razem sklep zaoferował dwie produkcje: Runbow oraz The Drone Racing League Simulator. Pierwszy z darmowych tytułów zadebiutował na rynku w 2016 roku, oferując kooperacyjną zabawę do dziewięciu graczy jednocześnie. Starcia polegają na dotarciu do konkretnego celu w jak najkrótszym czasie, a kluczową rolę odkrywają kolory, których pojawienie się zmienia układ platform na planszach. Jeżeli chcecie sprawdzić swoje umiejętności w tej produkcji, to grę odbierzecie za darmo w tym miejscu.