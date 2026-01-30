Deweloperzy wskazali swoje platformy. Xbox wypada blado na tle konkurencji

Najnowszy raport „State of the Game Industry”, przygotowany przez Game Developers Conference, rzuca światło na aktualne zainteresowania twórców gier w kontekście platform docelowych. Z badania wynika, że liczba deweloperów chcących tworzyć produkcje na PlayStation 5 oraz Nintendo Switch 2 jest ponad dwukrotnie wyższa niż w przypadku konsol Xbox Series X and Series S. Mimo tych różnic absolutnym liderem pozostaje jednak PC.

Twórcy gier mówią jasno. PS5 i Switch 2 ponad dwa razy popularniejsze od Xboxa

W ankiecie wzięło udział ponad 2300 przedstawicieli branży z całego świata. Respondenci mogli wskazać dowolną liczbę platform, które obecnie uznają za najbardziej interesujące z perspektywy tworzenia nowych tytułów. Aż 80% badanych zadeklarowało chęć pracy nad grami komputerowymi, co ponownie potwierdza dominującą pozycję tego segmentu rynku.