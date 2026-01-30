Zaloguj się lub Zarejestruj

Deweloperzy wskazali swoje platformy. Xbox wypada blado na tle konkurencji

Patrycja Pietrowska
2026/01/30 10:30
Wyniki badania mogą zaskoczyć.

Najnowszy raport „State of the Game Industry”, przygotowany przez Game Developers Conference, rzuca światło na aktualne zainteresowania twórców gier w kontekście platform docelowych. Z badania wynika, że liczba deweloperów chcących tworzyć produkcje na PlayStation 5 oraz Nintendo Switch 2 jest ponad dwukrotnie wyższa niż w przypadku konsol Xbox Series X and Series S. Mimo tych różnic absolutnym liderem pozostaje jednak PC.

Twórcy gier mówią jasno. PS5 i Switch 2 ponad dwa razy popularniejsze od Xboxa

W ankiecie wzięło udział ponad 2300 przedstawicieli branży z całego świata. Respondenci mogli wskazać dowolną liczbę platform, które obecnie uznają za najbardziej interesujące z perspektywy tworzenia nowych tytułów. Aż 80% badanych zadeklarowało chęć pracy nad grami komputerowymi, co ponownie potwierdza dominującą pozycję tego segmentu rynku.

Wśród konsol obecnej generacji wyraźnie wyróżniają się urządzenia Sony i Nintendo. Około 40% uczestników badania wskazało zainteresowanie produkcją na PS5, natomiast niemal identyczny wynik – 39% – uzyskał Switch 2. Dla porównania jedynie 20% respondentów zadeklarowało chęć tworzenia gier na Xbox Series X/S. W efekcie sprzęt Microsoftu znalazł się bliżej platform mobilnych, takich jak Android i iOS, które zdobyły po 16% wskazań, oraz pierwszego Nintendo Switch z wynikiem 13%.

Raport uwzględnił także rosnący segment przenośnych urządzeń do gier. Największe zainteresowanie wzbudził Steam Deck, który wskazało 40% badanych. Znacznie słabszy wynik osiągnął ROG Xbox Ally, wybierany przez zaledwie 7% respondentów.

Twórców zapytano również o najważniejsze czynniki decydujące o wyborze platformy dla nowych projektów. Najczęściej wskazywano potencjalny zasięg odbiorców, który uzyskał 78% odpowiedzi. Kolejne miejsca zajęły skuteczność modelu biznesowego z wynikiem 44% oraz widoczność produkcji, ważna dla 43% ankietowanych.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/twice-as-many-developers-surveyed-by-gdc-say-they-want-to-make-games-on-ps5-or-switch-2-than-on-xbox/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

