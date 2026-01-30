4 gry do przetestowania za darmo. Microsoft ze wspaniałą ofertą na weekend

To wyjątkowa okazja, by bez dodatkowych kosztów sprawdzić m.in. ubiegłoroczny hit studia Obsidian Entertainment – Grounded 2. Promocja obejmuje pełne wersje gier, co oznacza, że wszystkie zdobyte osiągnięcia i zapisane postępy zostaną zachowane, jeśli zdecydujecie się na zakup danego tytułu w przyszłości.
Xbox Free Play Days – w co zagramy w ten weekend?
Zestawienie gier dostępnych w ramach tej edycji wydaje się bardzo interesujące, a oto wszystkie tytuły:
- Grounded 2: Kontynuacja przebojowego survivalu, w której ponownie zostajemy zmniejszeni i musimy przetrwać w gigantycznym świecie.
- Fallout 76: Sieciowa odsłona postapokaliptycznej serii, która od premiery przeszła ogromną drogę i obecnie oferuje masę zawartości oraz zadań fabularnych.
- Dead by Daylight: Popularny asymetryczny horror, w którym jeden gracz wciela się w mordercę, a pozostała czwórka próbuje przetrwać noc.
- For Honor: Dynamiczna gra akcji od Ubisoftu, stawiająca na pojedynki wojowników z różnych epok (rycerzy, wikingów i samurajów).
