Zaloguj się lub Zarejestruj

4 gry do przetestowania za darmo. Microsoft ze wspaniałą ofertą na weekend

Mikołaj Berlik
2026/01/30 15:00
0
0

Zagramy m.in. w Grounded 2 i Fallout 76.

To wyjątkowa okazja, by bez dodatkowych kosztów sprawdzić m.in. ubiegłoroczny hit studia Obsidian Entertainment – Grounded 2. Promocja obejmuje pełne wersje gier, co oznacza, że wszystkie zdobyte osiągnięcia i zapisane postępy zostaną zachowane, jeśli zdecydujecie się na zakup danego tytułu w przyszłości.

Xbox Free Play Days
Xbox Free Play Days

Xbox Free Play Days – w co zagramy w ten weekend?

Zestawienie gier dostępnych w ramach tej edycji wydaje się bardzo interesujące, a oto wszystkie tytuły:

  • Grounded 2: Kontynuacja przebojowego survivalu, w której ponownie zostajemy zmniejszeni i musimy przetrwać w gigantycznym świecie.
  • Fallout 76: Sieciowa odsłona postapokaliptycznej serii, która od premiery przeszła ogromną drogę i obecnie oferuje masę zawartości oraz zadań fabularnych.
  • Dead by Daylight: Popularny asymetryczny horror, w którym jeden gracz wciela się w mordercę, a pozostała czwórka próbuje przetrwać noc.
  • For Honor: Dynamiczna gra akcji od Ubisoftu, stawiająca na pojedynki wojowników z różnych epok (rycerzy, wikingów i samurajów).

GramTV przedstawia:

Warto zwrócić uwagę na ramy czasowe promocji, ponieważ różnią się one w zależności od wybranego tytułu:

Przypomnijmy, że premiera pełnej wersji Grounded 2 miała miejsce w lipcu 2025 roku, a gra od debiutu jest dostępna w usłudze Xbox Game Pass. Tytuł trafił na PC oraz konsole Xbox Series X/S. Tym razem aby skorzystać z opisanego wydarzenia nie musimy posiadać Xbox Game Pass Essential.

Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/01/29/free-play-days-01-29-2026/

Tagi:

News
Microsoft
Xbox One
za darmo
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
Xbox Free Play Days
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112