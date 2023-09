Dwie darmowe gry PC na Steam. Tym razem coś dla graczy oczekujących Starfielda

Jeżeli nie zdecydowaliście się na wczesny dostęp do Starfielda, a nie możecie doczekać się wyruszenia na kosmiczną przygodę, to z ciekawą propozycją wyszło paryskie studio Deimos Games. Deweloper udostępnił dwie swoje gry całkowicie za darmo. Astral Shipwright i Helium Rain zostały od pierwszego września udostępnione w modelu free-to-play. Wcześniej za te gry musieliśmy zapłacić kolejno 45,99 zł oraz 53,99 zł. Produkcje już na zawsze zostały udostępnione za darmo ze względu na zakończenie działalności przez Deimos Games. Producent przypomniał, że obie gry korzystają z oprogramowania open sources, więc wszyscy chętnie mogą rozbudowywać te produkcje i korzystać z ich elementów we własnych projektach.

Darmowe gry na PC