Następna darmowa gra PC na GOG. Z odbiorem prezentu warto się pośpieszyć

W sklepie internetowym GOG.com trwają już jesienne wyprzedaże i z tej okazji pojawiła się kolejna darmowa gra do odebrania przez ograniczony czas. Tym razem gracze mogą zdobyć w ramach prezentu King’s Bounty: The Legend, czyli popularną grę strategiczną z elementami RPG od studia Katauri Interactive. Tytuł zadebiutował w 2008 roku i został doceniony przez fanów gatunku.

Zostań bohaterem w świecie fantasy, zamieszkanym przez nieustraszonych rycerzy, złych magów, mądrych królów i piękne księżniczki. Eksploruj, dowódź armiami i wykonuj zadania dla swego króla, by zdobyć wielkie nagrody... Albo odnieś druzgocącą porażkę. Rozgrywka została podzielona na dwa główne moduły: tryb przygody i tryb taktyczny. W trybie przygodowym sterujesz swoim herosem w czasie rzeczywistym, poszukując skarbów, walcząc z potworami i wykonując zadania zlecone ci przez lokalnych włodarzy. Z kolei w trybie taktycznym dowodzisz swoimi oddziałami podczas taktycznych, turowych starć.

Kolejna darmowa gra na GOG.com

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego King’s Bounty: The Legend, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Zdobądź za darmo”. Następnie na stronie głównej znajdziecie baner, gdzie przypiszecie grę do swojego konta. Promocja twa tylko do 4 września.