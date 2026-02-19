Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe wydanie Star Wars Outlaws na PlayStation 5 za 75 zł na Allegro

Patrycja Pietrowska
2026/02/19 14:30
Dobra okazja na Allegro.

Pudełkowe wydanie Star Wars Outlaws dostępne jest teraz w dobrej cenie. Na Allegro pojawiła się okazja, dzięki której grę w wersji na PlayStation 5 kupimy za 75 zł. To dobry moment, żeby nadrobić zaległości z produkcją Ubisoftu.

Star Wars Outlaws
Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws na PS5 w dobrej cenie na Allegro

Miłośnicy fizycznych wydań gier mogą zwrócić uwagę na jedną z ofert dostępnych w serwisie Allegro. Star Wars Outlaws w pudełku na PlayStation 5 jest tam bowiem dostępne w dobrej cenie. Obecnie zapłacimy 75 zł.

Poznaj pierwszą przygodową grę akcji z uniwersum Star Wars z otwartym światem i odwiedzaj wyjątkowe miejsca w całej galaktyce – dobrze znane i nowe. Kuś los jako łotrzyca Kay Vess szukająca sposobności, by rozpocząć nowe życie. Walcz, kradnij i wywijaj się syndykatom przestępczym, by dołączyć do najbardziej poszukiwanych w galaktyce.

Jeśli podejmiesz ryzyko, galaktyka pełna jest możliwości.

Zwiedzaj wyjątkowe miejsca z tętniącymi życiem miastami i kantynami. Bierz udział w niesamowitych wyścigach plenerowych na swoim ścigaczu. Każde miejsce to nowe przygody, zróżnicowane wyzwania i kuszące nagrody – o ile podejmiesz ryzyko.

Prowadź brawurowe życie banitki. Z Nixem u boku obróć każdą sytuację na swoją korzyść: strzelaj z blastera, pokonuj wrogów dzięki podstępom lub gadżetom albo znajdź odpowiedni moment, by odwrócić ich uwagę i zyskać przewagę.

promocja
oferta
PlayStation 5
wydanie fizyczne
okazja
Star Wars Outlaws
wydanie pudełkowe
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

