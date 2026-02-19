Pudełkowe wydanie Star Wars Outlaws na PlayStation 5 za 75 zł na Allegro

Pudełkowe wydanie Star Wars Outlaws dostępne jest teraz w dobrej cenie. Na Allegro pojawiła się okazja, dzięki której grę w wersji na PlayStation 5 kupimy za 75 zł. To dobry moment, żeby nadrobić zaległości z produkcją Ubisoftu.
Star Wars Outlaws na PS5 w dobrej cenie na Allegro
- Star Wars Outlaws (PS5) – 75 zł
Poznaj pierwszą przygodową grę akcji z uniwersum Star Wars z otwartym światem i odwiedzaj wyjątkowe miejsca w całej galaktyce – dobrze znane i nowe. Kuś los jako łotrzyca Kay Vess szukająca sposobności, by rozpocząć nowe życie. Walcz, kradnij i wywijaj się syndykatom przestępczym, by dołączyć do najbardziej poszukiwanych w galaktyce.
Jeśli podejmiesz ryzyko, galaktyka pełna jest możliwości.
Zwiedzaj wyjątkowe miejsca z tętniącymi życiem miastami i kantynami. Bierz udział w niesamowitych wyścigach plenerowych na swoim ścigaczu. Każde miejsce to nowe przygody, zróżnicowane wyzwania i kuszące nagrody – o ile podejmiesz ryzyko.
Prowadź brawurowe życie banitki. Z Nixem u boku obróć każdą sytuację na swoją korzyść: strzelaj z blastera, pokonuj wrogów dzięki podstępom lub gadżetom albo znajdź odpowiedni moment, by odwrócić ich uwagę i zyskać przewagę.
