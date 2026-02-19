Pudełkowe wydanie Star Wars Outlaws na PlayStation 5 za 75 zł na Allegro

Pudełkowe wydanie Star Wars Outlaws dostępne jest teraz w dobrej cenie. Na Allegro pojawiła się okazja, dzięki której grę w wersji na PlayStation 5 kupimy za 75 zł. To dobry moment, żeby nadrobić zaległości z produkcją Ubisoftu.

Star Wars Outlaws na PS5 w dobrej cenie na Allegro

Miłośnicy fizycznych wydań gier mogą zwrócić uwagę na jedną z ofert dostępnych w serwisie Allegro. Star Wars Outlaws w pudełku na PlayStation 5 jest tam bowiem dostępne w dobrej cenie. Obecnie zapłacimy 75 zł.

Star Wars Outlaws (PS5) – 75 zł