Pudełkowe wydanie Clair Obscur: Expedition 33 na PlayStation 5 w promocji

Patrycja Pietrowska
2026/02/18 17:00
Dobra oferta na Grę Roku 2025.

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji, by zapoznać się bliżej z Grą Roku 2025, właśnie nastał dobry moment, by nadrobić zaległości. Clair Obscur: Expedition 33 na PS5 jest bowiem dostępne w dobrej cenie w sklepie Perfect Blue. Teraz za grę zapłacimy 144,99 zł.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33 na PS5 w dobrej cenie

W sklepie Perfect Blue znajdziemy obecnie dobrą ofertę na Clair Obscur: Expedition 33. Pudełkowe wydanie gry na PS5 znajduje się w promocji. Gra kosztuje obecnie 144,99 zł.

Raz w roku Malarka budzi się, by na swym Monolicie zapisać przeklętą liczbę. Każdy, kto osiągnął ten wiek, rozsypuje się w proch i znika. Liczba maleje, a nas jest coraz mniej. Jutro Malarka przebudzi się ponownie i namaluje „33”. To nasz ostatni moment – musimy ją powstrzymać, zanim raz na zawsze zapisze naszą śmierć.

Jesteśmy Ekspedycją 33.

Clair Obscur: Expedition 33 to nowatorska turowa gra RPG, która wzbogaca walkę o mechaniki czasu rzeczywistego, zapewniając niezrównane napięcie i immersję. Odkryj świat fantasy inspirowany Francją belle époque i zmierz się z potężnymi przeciwnikami w desperackiej walce o przetrwanie.

Gra łączy klasyczne elementy JRPG z dynamicznymi akcjami czasu rzeczywistego. Twórz unikalne konfiguracje postaci, dopasowując sprzęt, statystyki i umiejętności do własnego stylu gry. Wykorzystaj aktywną mechanikę walki – wykonuj uniki, parowania i kontry w czasie rzeczywistym, łącz ataki w płynne kombinacje i trafiaj w słabe punkty wrogów dzięki swobodnemu celowaniu.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

