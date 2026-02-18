Pudełkowe wydanie Clair Obscur: Expedition 33 na PlayStation 5 w promocji

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji, by zapoznać się bliżej z Grą Roku 2025, właśnie nastał dobry moment, by nadrobić zaległości. Clair Obscur: Expedition 33 na PS5 jest bowiem dostępne w dobrej cenie w sklepie Perfect Blue. Teraz za grę zapłacimy 144,99 zł.

Clair Obscur: Expedition 33 na PS5 w dobrej cenie

