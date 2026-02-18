Pudełkowe wydanie Clair Obscur: Expedition 33 na PlayStation 5 w promocji

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji, by zapoznać się bliżej z Grą Roku 2025, właśnie nastał dobry moment, by nadrobić zaległości. Clair Obscur: Expedition 33 na PS5 jest bowiem dostępne w dobrej cenie w sklepie Perfect Blue. Teraz za grę zapłacimy 144,99 zł.
Clair Obscur: Expedition 33 na PS5 w dobrej cenie
W sklepie Perfect Blue znajdziemy obecnie dobrą ofertę na Clair Obscur: Expedition 33. Pudełkowe wydanie gry na PS5 znajduje się w promocji. Gra kosztuje obecnie 144,99 zł.
- Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) – 144,99 zł (zamiast 199,99 zł)
Raz w roku Malarka budzi się, by na swym Monolicie zapisać przeklętą liczbę. Każdy, kto osiągnął ten wiek, rozsypuje się w proch i znika. Liczba maleje, a nas jest coraz mniej. Jutro Malarka przebudzi się ponownie i namaluje „33”. To nasz ostatni moment – musimy ją powstrzymać, zanim raz na zawsze zapisze naszą śmierć.
Jesteśmy Ekspedycją 33.
Clair Obscur: Expedition 33 to nowatorska turowa gra RPG, która wzbogaca walkę o mechaniki czasu rzeczywistego, zapewniając niezrównane napięcie i immersję. Odkryj świat fantasy inspirowany Francją belle époque i zmierz się z potężnymi przeciwnikami w desperackiej walce o przetrwanie.
Gra łączy klasyczne elementy JRPG z dynamicznymi akcjami czasu rzeczywistego. Twórz unikalne konfiguracje postaci, dopasowując sprzęt, statystyki i umiejętności do własnego stylu gry. Wykorzystaj aktywną mechanikę walki – wykonuj uniki, parowania i kontry w czasie rzeczywistym, łącz ataki w płynne kombinacje i trafiaj w słabe punkty wrogów dzięki swobodnemu celowaniu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!