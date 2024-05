Dwayne Johnson w Marvelu? Studio szykuje dla aktora rolę złoczyńcy dla X-Menów

Marvel szuka nowych gwiazd, które dołączą do ich uniwersum w kolejnych projektach. Wczoraj Bob Iger, prezes Disneya, kolejny raz podkreślił, że studio zamierza stawiać w pierwszej kolejności na jakość, a nie ilość, jak było do tej pory. Z tego względu ograniczyli liczbę nowych produkcji z MCU do zaledwie pięciu rocznie. Twórcy będą mieli więc więcej czasu, aby dopracować scenariusze, a także znaleźć odpowiednich kandydatów do ról. Według najnowszych doniesień od scoopera MyTimeToShineHello Marvel zainteresowany jest współpracą z Dwaynem Johnsonem, aby powierzyć mu rolę potężnego złoczyńcy z serii o X-Menach.

Dwayne Johnson dołączy do MCU jako Apocalypse?

Studio widzi The Rocka jako nowego En Sabah Nura, znanego również jako Apocalypse. Antagonista znany jest z komiksowej serii o mutantach i miał okazję pojawić się w jednym z aktorskich filmów do Foxa, w którego wcielił się Oscar Isaac, który obecnie w MCU gra Moon Knighta. Można więc założyć, że Johnson miałby pojawić się jako główny złoczyńca w nowym filmie o X-Menach, który już znajduje się w produkcji. Jest jednak możliwość, że Apocalypse pojawi się w Avengers 5 zastępując w tej roli Kanga Zdobywcy.