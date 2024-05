Marvel zmniejsza liczbę filmów i seriali. Roczna liczba produkcji nie będzie przekraczała pięciu

Marvel wprowadza nową strategię, która ograniczy roczną liczbę produkcji wypuszczanych do kin i na platformę streamingową Disney+. To kolejny efekt nieudanej czwartej oraz piątej fazy MCU i coraz częstszego odchodzenia fanów od najnowszych tytułów studia.

Dyrektor generalny Disneya stwierdził, że na 2025 rok Marvel przygotował „kilka dobrych filmów”, a następnie seria będzie zmierzać w stronę kolejnych Avengersów. Iger wyznał, że wszyscy w wytwórni są tym podekscytowani.

Ogólnie rzecz biorąc, czuję się świetnie w związku z tymi planami. Jak wiecie, jest to coś, czemu poświęcam coraz więcej czasu. Mam ogromne zaufanie do tego zespołu, a marka, nad którą pracujemy, włączając w to wszystkie sequele, które tworzymy, nie ma sobie równych.

Według wcześniejszych planów w przyszłym roku pojawi się Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, Thunderbolts*, Fantastyczna Czwórka oraz Blade. Możemy więc zakładać, że film o łowcy wampirów zostanie opóźniony do 2026 roku, kiedy to zadebiutują Avengers 5. W opracowaniu jest również kontynuacja Shang-Chi, Spider-Man 4, Armor Wars i nowy film o X-Menach.

Z kolei wśród seriali na 2025 rok zaplanowano Daredevil: Born Again i Ironheart. Jeszcze w tym roku powinna pojawić się Agatha, a bez dat premier pozostają Eyes of Wakanda, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Marvel Zombies, Wonder Man, Nova, Vision Quest, trzeci sezon A gdyby…? i serial o Wakandzie.