Dwayne Johnson ponownie celuje w Oscara? Zagra kaskadera zmagającego się z demencją

Po ciepło przyjętej roli w The Smashing Machine Dwayne Johnson najwyraźniej nie zamierza wracać wyłącznie do widowiskowego kina akcji. Aktor związał się z kolejnym prestiżowym projektem, który już teraz może znaleźć się w oscarowych rozmowach. Tym razem wcieli się w motocyklistę i kaskadera ukrywającego postępującą demencję.

Johnson ponownie wybiera ambitne kino

Nowy film nosi tytuł Free Byrd i powstanie dla wytwórni Artists Equity, należącej do Bena Afflecka i Matta Damona. Za kamerą stanie Greg Kwedar, dwukrotnie nominowany do Oscara za Sing Sing oraz Sny o pociągach, który odpowiada również za nową wersję scenariusza.