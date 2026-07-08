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Dwayne Johnson ponownie celuje w Oscara? Zagra kaskadera zmagającego się z demencją

Jakub Piwoński
2026/07/08 17:20
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Gwiazdor kina akcji ponownie stawia na ambitny dramat.

Po ciepło przyjętej roli w The Smashing Machine Dwayne Johnson najwyraźniej nie zamierza wracać wyłącznie do widowiskowego kina akcji. Aktor związał się z kolejnym prestiżowym projektem, który już teraz może znaleźć się w oscarowych rozmowach. Tym razem wcieli się w motocyklistę i kaskadera ukrywającego postępującą demencję.

Dwayne Johnson
Dwayne Johnson

Johnson ponownie wybiera ambitne kino

Nowy film nosi tytuł Free Byrd i powstanie dla wytwórni Artists Equity, należącej do Bena Afflecka i Matta Damona. Za kamerą stanie Greg Kwedar, dwukrotnie nominowany do Oscara za Sing Sing oraz Sny o pociągach, który odpowiada również za nową wersję scenariusza.

Johnson zagra słynnego kaskadera motocyklowego z Las Vegas. Bohater ukrywa przed bliskimi diagnozę demencji, nie rezygnując jednocześnie z przygotowań do ostatniego, niezwykle niebezpiecznego skoku w swojej karierze. Film ma opowiadać nie tylko o ryzyku i determinacji, ale również o chorobie, przemijaniu oraz odwadze, by poprosić o pomoc, zanim będzie za późno.

Sam aktor przyznaje, że historia ma dla niego wyjątkowo osobisty wymiar.

Free Byrd to dar na wielu poziomach. Pokazuje zarówno piękno życia, jak i jego brutalną rzeczywistość. Temat filmu stał się głęboko osobisty zarówno dla mnie, jak i Grega Kwedara. Kiedy umysł bliskiej osoby zaczyna się wycofywać, życie nabiera zupełnie nowego znaczenia.

GramTV przedstawia:

Za produkcję odpowiadają Ben Affleck i Matt Damon, którzy nie kryją entuzjazmu wobec projektu.

Greg jest jednym z najciekawszych scenarzystów i reżyserów swojego pokolenia, a Dwayne to niezwykle utalentowany aktor i człowiek. Nie możemy doczekać się chwili, gdy pokażemy ten film widzom.

Dla Johnsona będzie to kolejna próba udowodnienia, że potrafi odnaleźć się również w ambitnym repertuarze. Po nominowanej do Złotego Globu kreacji w The Smashing Machine wielu krytyków zaczęło wskazywać, że gwiazdor WWE może w przyszłości powalczyć nawet o nominację do Oscara. Free Byrd wydaje się kolejnym krokiem właśnie w tym kierunku.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/dwayne-johnson-free-byrd-artists-equity-greg-kwedar-1236803636/

Tagi:

Popkultura
kino
dramat
aktor
Dwayne Johnson
Dwayne ''The Rock'' Johnson
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Greg Kwedar
Free Byrd
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112