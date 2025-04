Dwa prezenty od Epic Games Store. Darmowa gra i podarunek powitalny dla graczy Albion Online

Jak co czwartek, również i tym razem Epic Games Store przygotował dla pecetowych graczy podarunki. Już dzisiaj, od godziny 17:00, zainteresowani będą mogli odebrać za darmo grę Chuchel. To jednak nie koniec – Epic oferuje bowiem dodatkowo prezent powitalny dla graczy Albion Online.

CHUCHEL to komediowa gra przygodowa twórców takich tytułów jak Machinarium, Botanicula i Samorost. Dołącz do włochatego bohatera Chuchela i jego rywala Kekela, którzy wyruszają na wyprawę, aby zdobyć cenną wisienkę. Po drodze zmierzą się z licznymi łamigłówkami i wyzwaniami!

Ten pakiet zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby dobrze rozpocząć swoją przygodę - czas Premium, aby zwiększyć swoje wczesne postępy, Tomiska Zrozumienia i Punkty Nauki, które pomogą ci awansować sprzęt, skórki ozdobnw dla twojej postaci i Wołu Pociągowego i wiele więcej! W sumie otrzymujesz: Pakiet Ozdobny Poszukiwacza Przygód - Rycerza

Skórka Mglistego Bizona dla wierzchowca

3 dni Premium

250 Punktów Nauki

350 Talonów Społeczności

10 Mikstur Odnowienia Skupienia Adepta

10 Tomisk Zrozumienia Adepta (wartych łącznie 100 000 Sławy) – czytamy w opisie prezentu powitalnego do Albion Online.

Więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Przypominamy, że jeszcze dziś do godziny 17:00 możemy odebrać prezenty z ubiegłego tygodnia. Jest to Botanicula oraz darmowy pakiet do gry Firestone Online Idle RPG.