Darmowa gra w Epic Games Store. Dwa prezenty do odebrania

Ale to nie jedyna niespodzianka, jaką Epic Games Store przygotowało w tym tygodniu dla swoich użytkowników. Gracze mogą również odebrać darmowy pakiet do gry Firestone Online Idle RPG, czyli darmowego MMO.

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o darmowych grach z poprzedniego tygodnia. W Epic Games Store wciąż można odebrać w ramach prezentu grę River City Girls oraz dwa bonusy do darmowych produkcji, w tym Arcadegeddon oraz Idle Champions of the Forgotten Realms. Warto się jednak pospieszyć, gdyż oferta trwa tylko do dzisiaj, do godziny 17:00.