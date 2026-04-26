Control trafiło na iPhone’y i iPady. Remedy sprzedaje hit za grosze

Zagralibyście w Control, ale nie macie ani komputera, ani konsoli? Jest na to rada.

Może macie telefon komórkowy z systemem iOS? Jeżeli tak to dobra wasza – wszystko da się zrobić.

Control na ekranie smartfona i tableta

Oto bowiem Remedy Entertainment wypuściło Control Ultimate Edition na telefony i tablety z iOS-em. Produkcję nabyć możemy za pośrednictwem AppStore w cenie 4,99 dolarów. Co istotne, wydanie to doczekało się kilku usprawnień skierowanych właśnie do graczy mobilnych. W tym wydaniu możliwe będzie sterowanie poczynaniami naszej bohaterki za pośrednictwem ekranu dotykowego. Ponadto przeprojektowano interfejs oraz niektóre systemy, które w wersji mobilnej mogłyby sprawiać problemy. Sam tytuł ma dobrze działaś nawet na mniejszych ekranach, zachowując przy tym “intensywność i nieprzewidywalność oryginału”.