Control trafiło na iPhone’y i iPady. Remedy sprzedaje hit za grosze

Maciej Petryszyn
2026/04/26 20:30
Zagralibyście w Control, ale nie macie ani komputera, ani konsoli? Jest na to rada.

Może macie telefon komórkowy z systemem iOS? Jeżeli tak to dobra wasza – wszystko da się zrobić.

Control na ekranie smartfona i tableta

Oto bowiem Remedy Entertainment wypuściło Control Ultimate Edition na telefony i tablety z iOS-em. Produkcję nabyć możemy za pośrednictwem AppStore w cenie 4,99 dolarów. Co istotne, wydanie to doczekało się kilku usprawnień skierowanych właśnie do graczy mobilnych. W tym wydaniu możliwe będzie sterowanie poczynaniami naszej bohaterki za pośrednictwem ekranu dotykowego. Ponadto przeprojektowano interfejs oraz niektóre systemy, które w wersji mobilnej mogłyby sprawiać problemy. Sam tytuł ma dobrze działaś nawet na mniejszych ekranach, zachowując przy tym “intensywność i nieprzewidywalność oryginału”.

Control pierwotnie wydano w sierpniu 2019 roku na konsole PlayStation 4 i Xbox One, a także na komputery osobiste z launcherem Epic Games Store. Po czasie jednak gra doczekała się też wersji na PC Steam, Amazon Luna, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Google Stadia oraz macOS. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to sterujemy poczynaniami Jesse Faden, która zrządzeniem losu zostaje szefową Federalnego Biura Kontroli. W siedzibie FBc dzieją się natomiast rzeczy tajemnicze, niepokojące i stanowiące o bezpieczeństwa świata. Całość, co ciekawe, dzieje się w tym samym uniwersum, co inna produkcja Remedy, czyli Alan Wake.

Trzeba też pamiętać, że w tym roku otrzymamy sequel omawianego tytułu. Nadchodzące Control Resonant zmieni jednak całkowicie założenia zabawy, wynosząc ją z brutalistycznych wnętrz FBC na ulice Manhattanu. Zamiast Jesse pokierujemy poczynaniami jej brata, Dylana Fadena. Sama gra, według zapewnień deweloperów, ma zaś sprawdzać się “zarówno jako sequel, ale i niezależny tytuł”.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/04/control-ultimate-edition-now-available-for-iphone-ipad

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

