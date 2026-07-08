Duży patch do Doom: The Dark Ages już dostępny. Nowości obejmują DLSS 4.5 i ulepszone Ripatorium

Twórcy przygotowali liczne zmiany w walce, oprawie graficznej oraz funkcjach dostępnych na PC.

id Software udostępniło aktualizację 4.0 do Doom: The Dark Ages. Najnowszy patch rozwija tryb Ripatorium, poprawia sztuczną inteligencję przeciwników i wprowadza obsługę DLSS 4.5. Doom: The Dark Ages – aktualizacja 4.0 z nowościami dla PC i zmianami w walce Patch 4.0 koncentruje się przede wszystkim na rozbudowie Ripatorium, czyli trybu pozwalającego tworzyć własne areny i fale przeciwników. Twórcy skrócili kody służące do udostępniania przygotowanych wyzwań, dzięki czemu łatwiej dzielić się nimi z innymi graczami. Dodano także możliwość zapisywania i wczytywania własnych konfiguracji oraz nowe ustawienia dotyczące zdrowia i amunicji.

Jedną z najważniejszych nowości jest tryb Continuous Spawn, w którym kolejne fale demonów mogą pojawiać się jeszcze w trakcie trwania rundy, bez konieczności wcześniejszego pokonania wszystkich przeciwników. Ma to sprawić, że starcia będą bardziej dynamiczne i wymagające. Na komputerach osobistych aktualizacja wprowadza obsługę dynamicznej zmiany rozdzielczości współpracującą z technologiami DLSS, FSR oraz XeSS. Dzięki temu gracze mogą korzystać z wyższej jakości skalowania obrazu przy zachowaniu płynnej liczby klatek. Dodatkowo zaktualizowano DLSS do wersji 4.5, która oferuje ulepszony model rekonstrukcji obrazu oraz wsparcie dla funkcji Frame Generation 5x i 6x na kompatybilnych kartach graficznych NVIDIA.

GramTV przedstawia:

Patch zawiera również liczne poprawki balansu i sztucznej inteligencji. Niektóre pociski przeciwników nie przenikają już przez inne jednostki, dodano wskaźnik zagrożenia dla broni hitscan oraz poprawiono animacje i efekty wizualne części ataków wręcz. Zwiększono także responsywność broni takich jak Dreadmace, Flail i Power Gauntlet, a także ulepszono fizykę ragdolli oraz efekty rozczłonkowania po użyciu Super Shotguna, Plasma Cyclera i egzekucji wykonywanych przez Atlana. Twórcy zmienili również domyślne ustawienie suwaka czasu ogłuszenia przeciwników. Od teraz na wszystkich poziomach trudności wynosi ono 100%, podczas gdy wcześniej na Ultra-Violence i wyższych poziomach ustawione było na 75%. Przypomnijmy, że Doom: The Dark Ages jest dostępny na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Pełny opis nowości znajdziemy m.in. na Steamie. DOOM The Dark Ages - Revelations to ciekawy eksperyment z dobrze znaną formułą