Duże zespoły deweloperów do lamusa? Były reżyser Assassin's Creed z ciekawą tezą

Obecnie produkcja gier AAA, czyli tych z największymi budżetami, to już nie jest zabawa dla małych chłopców. Takie projekty pochłaniają ogromne pieniądze i związane są też z angażem ogromnych zespołów

Spójrzmy tylko na najgorętszą premierę nadchodzących miesięcy, czyli Grand Theft Auto 6, nad którym pracować ma około 6 tysięcy osób. Czy można inaczej? Oczywiście, że można, a niektórzy twierdzą nawet, że tak jest lepiej.

To małe studia są przyszłością gamingu?

Na ten temat w rozmowie z GamesIndustry wypowiedział się ostatnio Alexandre Amancio, który w przeszłości jako dyrektor kreatywny odpowiadał za dwie odsłony serii Assassin's Creed, tj. Revelations oraz Unity. Warto pamiętać, że w ostatnich latach to właśnie AC stało się też synonimem nadmiernego przepychu i “rośnięcia” zarówno samych gier, jak i studiów nad nimi pracujących.