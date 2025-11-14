Sony ma szykować duże rabaty na DualSense i DualSense Edge. Black Friday 2025 z obniżkami cen

Billbil-kun ujawnia plany Sony na Black Friday 2025.

Wczoraj pojawiły się doniesienia sugerujące, że na Black Friday 2025 Sony przeceni konsole PlayStation 5 nawet o 150 euro. To jednak nie koniec wieści od insidera, znanego jako billbil-kun. Na stronie Dealabs poinformowano bowiem, że spore obniżki mają otrzymać również kontrolery DualSense. Informator zdradza plany promocyjne Sony na Black Friday 2025 Ujawnione plany promocyjne obejmują zarówno standardowe bezprzewodowe kontrolery DualSense, jak i ich profesjonalną wersję, DualSense Edge, dostępne na rynku europejskim. Wszystko wskazuje na to, że Sony planuje powtórzyć schemat promocyjny, który zastosowano już podczas wydarzenia Days of Play 2025.

Na wybrane warianty kontrolerów DualSense, takie jak klasyczny biały czy midnight black, przewidywana jest zniżka w wysokości 20 euro. Oznacza to, że ich cena dla graczy ma spaść z 74,99 euro do 54,99 euro.

Gracze szukający bardziej zaawansowanych rozwiązań również znajdą coś dla siebie, ponieważ kontroler DualSense Edge objęty zostanie większym rabatem, wynoszącym 30 euro. W rezultacie, ostateczna cena urządzenia ma być ustalona na 189,99 euro, w porównaniu do standardowej ceny 219,99 euro. Planowany start tych cen promocyjnych na terenie Europy przypada na dzień 21 listopada 2025 roku. Jeszcze większą szansę na oszczędności dają partnerzy handlowi Sony. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku konsol, sprzedawcy detaliczni mają możliwość dodania własnych, dodatkowych rabatów do cen proponowanych przez producenta. Nie pozostaje nic innego, jak śledzić oferty, które będą udostępniane w ramach Black Friday 2025. Przypomnijmy, że według wcześniejszych doniesień, standardowa edycja PlayStation 5 z napędem ma dostać obniżkę w wysokości 100 euro i kosztować 449 euro. Wersja Digital ma być rzekomo dostępna w cenie 349 euro.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



