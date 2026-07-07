GOG rozdaje kolejną darmową grę. Sklep oferuje nowy tytuł w prezencie

GOG zrobiło kolejną niespodziankę wszystkim swoim użytkownikom. Sklep rozdaje następną grę całkowicie za darmo. Tym razem w ramach prezentu do odebrania jest gra Silence, czyli przygodówka point & click. Produkcja Daedalic Entertainment zadebiutowała na rynku w listopadzie 2016 roku, zbierając bardzo pozytywne opinie od graczy. Teraz każdy chętny może samodzielnie sprawdzić ten tytuł. Wszystkie szczegóły trwającej promocji na GOG-u znajdziecie poniżej.

Trwa wojna. Podczas nalotu, 16-letni Noah i jego młodsza siostra Renie szukają schronienia w bunkrze. Znajdują tutaj nie tylko kryjówkę przed zabójczym bombardowaniem, ale również rozdroże świata pomiędzy życiem i śmiercią: Silence. Kiedy Renie znika w Silence, Noah jest zmuszony udać się do tego bajecznego, choć groźnego świata, aby ją odnaleźć. W Silence widoczne są również ślady wojny i cierpienia. Mroczne stworzenia nawiedzają miasta i plądrują to niegdyś spokojne miejsce pomiędzy światami. Czoła zagrożeniom stawia garstka rebeliantów. Rodzeństwo musi spróbować ocalić Silence i jego fantastycznych mieszkańców przed grożącą im zagładą – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Darmowa gra na GOG

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Silence, to udajcie się pod ten adres. Następnie kliknijcie „Zdobądź za darmo”, a na kolejnej stronie odszukajcie baner i kliknijcie „Dodaj do biblioteki”. Oferta trwa do 10 lipca do godziny 15:00 czasu polskiego.