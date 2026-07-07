Stardew Valley z wampirami? Moonlight Peaks zachwyca przed premierą

Przytulny symulator życia pozwoli uprawiać farmę, tworzyć zaklęcia i romansować z wilkołakami.
Moonlight Peaks zadebiutuje już jutro na Steamie i konsolach Nintendo Switch. Nowy symulator życia połączy spokojną rozgrywkę znaną ze Stardew Valley z klimatem świata pełnego potworów.
Moonlight Peaks – życie wampira zamiast zwykłej farmy
Gry farmerskie i cozy life simy od lat cieszą się dużą popularnością, a kolejne produkcje próbują wyróżnić się własnym pomysłem. Moonlight Peaks od studia Little Chicken chce wywalczyć miejsce na rynku proponując nietypowe połączenie spokojnej codzienności z nadnaturalnym światem, pozwalając graczom wcielić się w wampira prowadzącego własną farmę.
Produkcja zachowuje najważniejsze elementy gatunku. Gracze będą zajmować się uprawą roślin, gotowaniem, łowieniem ryb, łapaniem owadów, wykonywaniem zadań oraz rozwijaniem relacji z mieszkańcami. Tym razem jednak zamiast zwykłego miasteczka otrzymamy miejsce zamieszkane przez wampiry, syreny, wiedźmy i wilkołaki, z którymi można nawet nawiązywać romantyczne relacje.
Jedną z największych różnic względem klasycznych przedstawicieli gatunku będzie cykl dnia. Jako wampir bohater nie rozpocznie pracy o poranku, lecz obudzi się w swoim grobie wraz z nadejściem nocy. Większość obowiązków trzeba będzie wykonać przed wschodem słońca, co ma nadać rozgrywce zupełnie inny rytm.
Moonlight Peaks zaoferuje również elementy magiczne, takie jak tworzenie mikstur, rzucanie zaklęć oraz uprawa tajemniczych roślin. Twórcy stawiają na przyjazny, kolorowy styl wizualny inspirowany między innymi Animal Crossing: New Horizons, dzięki czemu gra ma zachować przytulną atmosferę mimo obecności potworów i nadnaturalnych motywów.
GramTV przedstawia:
Poczuj się jak wampir w magicznym miasteczku pełnym wilkołaków, czarownic, syren i nie tylko! W tej wzruszającej, nadprzyrodzonej grze symulacyjnej będziesz uprawiać mistyczne rośliny, uczyć się rzucania zaklęć i warzenia eliksirów oraz nawiązywać przyjaźnie – a może nawet romansować – z mieszkańcami. Jednocześnie udowodnisz swojemu sceptycznemu ojcu, że życie pełne współczucia jest możliwe – nawet dla nieumarłych.
Moonlight Peaks zadebiutuje jutro na Steamie, Nintendo Switch oraz Switchu 2.
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