Stardew Valley z wampirami? Moonlight Peaks zachwyca przed premierą

Gry farmerskie i cozy life simy od lat cieszą się dużą popularnością, a kolejne produkcje próbują wyróżnić się własnym pomysłem . Moonlight Peaks od studia Little Chicken chce wywalczyć miejsce na rynku proponując nietypowe połączenie spokojnej codzienności z nadnaturalnym światem, pozwalając graczom wcielić się w wampira prowadzącego własną farmę.

Moonlight Peaks zadebiutuje już jutro na Steamie i konsolach Nintendo Switch. Nowy symulator życia połączy spokojną rozgrywkę znaną ze Stardew Valley z klimatem świata pełnego potworów.

Produkcja zachowuje najważniejsze elementy gatunku. Gracze będą zajmować się uprawą roślin, gotowaniem, łowieniem ryb, łapaniem owadów, wykonywaniem zadań oraz rozwijaniem relacji z mieszkańcami. Tym razem jednak zamiast zwykłego miasteczka otrzymamy miejsce zamieszkane przez wampiry, syreny, wiedźmy i wilkołaki, z którymi można nawet nawiązywać romantyczne relacje.

Jedną z największych różnic względem klasycznych przedstawicieli gatunku będzie cykl dnia. Jako wampir bohater nie rozpocznie pracy o poranku, lecz obudzi się w swoim grobie wraz z nadejściem nocy. Większość obowiązków trzeba będzie wykonać przed wschodem słońca, co ma nadać rozgrywce zupełnie inny rytm.

Moonlight Peaks zaoferuje również elementy magiczne, takie jak tworzenie mikstur, rzucanie zaklęć oraz uprawa tajemniczych roślin. Twórcy stawiają na przyjazny, kolorowy styl wizualny inspirowany między innymi Animal Crossing: New Horizons, dzięki czemu gra ma zachować przytulną atmosferę mimo obecności potworów i nadnaturalnych motywów.